Gaby Köster „Das Leben ist großartig – von einfach war nie die Rede“

Zehn Jahre nach ihrem Schlaganfall meldet sich Gaby Köster wieder zu Wort. Gewohnt lautstark, komisch und schonungslos ehrlich schreibt die Queen of Comedy in ihrem neuen Buch von ihrem Weg zurück in ihr zweites Leben: Wie sie sich wieder auf die Bühne zurückkämpft, den grauen Alltag meistert und stets neue Herausforderungen sucht wie Auto zu fahren, Mr. Right zu finden oder zu lernen, wieder zu weinen. „Das Leben ist großartig – von einfach war nie die Rede“ erscheint am 27. September 2019 im Ullstein Verlag.Gaby Köster hat trotz vieler Hindernisse und Enttäuschungen ihren Humor behalten und die Freude am Leben nie verloren. Dabei hat sie etwas geschafft, was nur wenigen Menschen gelingt: Sie hat Frieden geschlossen mit sich und ihrem Schicksal. Denn statt zu resignieren, freut sie sich über jeden einzelnen Tag: „Wie schön, dass ich das noch lebendig sehen darf. Wenn ich tot gewesen wäre, hätte ich das doch alles nicht mitgekriegt!“Das wunderbare Buch einer wunderbaren Frau, das nahtlos an ihren Bestseller „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ anknüpft. Geschrieben hat sie das Buch erneut mit Till Hoheneder.Gaby Köster, geb. 1961, spielte sich live, im Radio und TV in die erste Reihe der deutschen Kabarett-Szene. Für Erfolgsformate wie „7 Tage – 7 Köpfe“ und „Ritas Welt“ erhält sie alle bedeutenden Preise (u.a. Deutscher Comedy-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Adolf-Grimme-Preis). 2007 startete ihr drittes und erfolgreichstes Solo-Programm „Wer Sahne will, muss Kühe schütteln!“. Im Januar 2008 erlitt Gaby Köster einen Schlaganfall, der sie zu einer langen Karrierepause zwang.Till Hoheneder, geb. 1965, wurde mit dem legendären Comedy-Duo Till & Obel deutschlandweit bekannt. Heute ist er ein erfolgreicher Buch-Autor und schreibt Texte für Bühne, TV und Radio. Sein mit Gaby Köster geschriebenes Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ wurde ein Bestseller. Es folgten Bestseller als Mitautor von Horst Lichter, Atze Schröder, Mike Krüger und Lisa Feller. Till Hoheneder wurde dreimal mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet.