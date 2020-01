GABRIELLE APLIN - DEAR HAPPY ALBUM Veröffentlicht

Das Album ist ein optimistisches Popalbum, das von Gabrielles Leben erzählt und die Erlebnisse und Kulturen, die sie auf ihren Tourneen und Reisen während der letzten Jahre inspiriert haben, wiederspiegelt.Auf Dear Happy hören wir einige der persönlichsten Texte, die Gabrielle bisher veröffentlicht hat; dazu eine beeindruckend große Bandbreite an musikalischen Einflüssen, die wir von ihr so nicht gewöhnt sind. Das Album zeigt die wunderbare Vielseitigkeit von Gabrielle Aplin als Popstar und als Songwriterin.Dear Happy folgt auf den Release von Gabrielles neuster Hitsingle „Miss You 2“, eine Neuversion des 2016er Erfolgssongs „Miss You“, den sie dieses Jahr gemeinsam mit Nina Nesbitt aufgenommen hat.In England ist der Song bereits ein Radiohit und wurde von Radio 2 auf die B-List Rotation genommen und bei Radio 1 „Best New Pop“ vorgestellt. Alleine auf Spotify wurde der Song bereits mehr als 2 Millionen mal gestreamt.Auch eine UK und EU Tour zu ihrem neuen Album Dear Happy hat Gabrielle Aplin angekündigt.Tickets sind auf http://www.gabrielleaplin.co.uk/live/ erhältlich.MÄRZ UK HEADLINE TOUR DATEN4.3. – Glasgow, Saint Luke’s5.3. – Liverpool, O2 Academy 26.3. – Newcastle, Wylam Brewery7.3. – Manchester, Manchester Academy 29.3. – Belfast, Limelight10.3. – Dublin, Olympia Theatre12.3. – Leeds, Stylus13.3. – Cardiff, Y Plas14.3. – Nottingham, Rock City16.3. – Brighton, Concorde 217.3. – London, Shepherds Bush Empire18.3. – Bristol, SWXAPRIL EU HEADLINE TOUR DATEN14.4. – Berlin, Privatclub15.4. – Köln, Luxor16.4. – Paris, Badaboum20.4. – Brüssel, La Madeleine21.4. – Rotterdam, Rotown23.4. – Kopenhagen, Ideal Bar