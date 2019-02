FULL LINE UP ANNOUNCEMENT 2019 +++ 10 YEARS DOCKLANDS +++ Das Line UP

Neben dem überzeugenden Line Up warten 3 beeindruckende Main Stages am Tag, der traumhafte Coconut Beach mit reichlich Sand, Palmen und Pool, 12 Floors in der Nacht und das legendäre ehemalige Industriegelände am Hawerkamp auf euch.Als wenn das noch nicht genug wäre, bekommt ihr zu jedem Ticket 3 Euro Wertmarken für Drinks und das Westfalenticket für Hin- und Rückreise am Veranstaltungstag und am Folgetag bis 11 Uhr als Jubiläumsgeschenk von uns!Schnapp‘ dir jetzt dein Ticket für 24 Stunden pure Festivaleuphorie bei bestem Sound!Diese Ticketkategorien sind derzeit noch verfügbar:Reguläres Ticket (inkl. Jubiläums-Add-Ons) 46 EuroVIP Ticket (inkl. Jubiläums-Add-Ons) 85 EuroGruppenticket (10 reguläre Tickets + 1 reguläres Ticket geschenkt; inkl. Jubiläums-Add-Ons) 10x46 EuroTicketlink: www.docklands-festival.de/ticketsFULL LINE UP:MAIN ACTS (In alphabetical order):ÂME II ÂME - Amelie Lens - Maceo Plex – Rødhåd - Stephan Bodzin liveSPECIAL GUESTS (In alphabetical order):Adriatique – ANNA - Dominik Eulberg - Felix Kröcher - Gerd Janson - Job Jobse b2b DJ Tennis(In alphabetical order):AKA AKA – Ante Perry – Bondi live - Go!Diva - Format: B - Jan Oberlaender - Juliana Yamasaki - Juliet Sikora – Monoloc - P.A.C.O. – Phil Fuldner – Prismode & Solvane – Resistohr – Sarazar - Sascha Braemer - Sven WeisemannResidents (In alphabetical order):Alexia K. - Andre Knubel - Cali Boom - Cutmaster Jay Khetama - Dennis Siemion - Der Wagner – Kareem - Kev Gold – Kohonnes Kyle Pe - Man at Arms – Max Fleischhacker - Mgness – Misono - Peddy West - Rookie Sunder – Sorgenkint - Steve Stix - Sven Kerkhoff – Tinituz - Tobias Lueke – Vogelfrei - and many more…