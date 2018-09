Für El Profesor und HUGEL regnet es GOLD für den Sommerhit des Jahres „Bella Ciao“

Der französische Produzent EL PROFESOR und DJ Star HUGEL haben, laut GfK Entertainment, mit ihrem Hit-Remix zu BELLA CIAO den offiziellen SOMMERHIT DES JAHRES 2018 geschaffen.Kontor Records hatte in diesem Jahr einen strategischen Kooperationsvertrag mit der erfolgreichen Management-Agentur aus Frankfurt Stefan Dabruck Management, kurz SDM, geschlossen. Eine der ersten Veröffentlichungen war der Titel BELLA CIAO von El Profesor im HUGEL Remix.Jens Thele, Geschäftsführer und Head of A&R von Kontor Records, über „Bella Ciao“: „Es ist herrlich, Erfolg mit Freunden zu teilen. Ich bin sehr stolz, schon nach so kurzer Zeit der Zusammenarbeit mit Stefan Dabruck und seinem Team diese besondere Auszeichnung zu feiern.“Stefan Dabruck, CEO von SDM, über „Bella Ciao“: „Das ist eine ganz besondere Goldene Platte für uns! Nicht nur, weil wir Hugel vom ersten Tag des Projekts an begleiten, sondern weil dies auch unser erstes gemeinsames Projekt mit unseren langjährigen Freunden von Kontor ist! Tolle Teamleistung, super Künstler und mit Sicherheit nicht die letzte Auszeichnung in dieser Konstellation!“Pünktlich zur Goldverleihung erschien auch die Follow Up Hit Single: „El Profesor feat. Laura White – Ce Soir? (HUGEL Remix)”. Auch an dieser Nummer wird in diesem Jahr keiner vorbeikommen.