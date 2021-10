Früchte von 25 Jahre Förderverein

Vor 30 Jahren begann das fünf jährige Wirken des Ordensmanns der Kongregation der heiligen Therese von Liseux als Ortspfarrer in Bibertal. Er fand in der kurzen Zeit dort viele Freunde und kam immer wieder auch zu Besuch. Ein Schlüsselerlebnis durch eine bescheidene spontane Aktion und die erstaunliche Wirkung führte im Oktober 1996 dann zur Gründung des „Vereins zur Förderung der Missionsarbeit der Kongregation der Heiligen Therese von Lisieux“.Karl-Heinz Schiller als damaliger Direktor der örtlichen Raiffeisenbank hatte eine Reisegruppe nach Indien geführt. Als ehemaliger Bibertaler Bürgermeister hatte Hans Joas dazu die Satzung zum Eintrag ins Vereinsregister und gemeinnütziger Anerkennung ausgearbeitet. Nachdem Pater Georg es eine gewisse Zeit nach Afrika verschlug und auch andere Projekte gefördert werden sollten, wurde der Verein zwischenzeitlich in „Bibertal hilft“ umgetauft.Beispielhaft wurden 2001 in Indien Erdbeben- und später Flutopfer unterstützt, Schulen gebaut sowie Sozialarbeit und Wohnprojekte gefördert. In einem Gesundheitszentrum wurden zwischenzeitlich über 40.000 Personen betreut. Pater George war bei vielen Grundsteinlegungen selbst dabei.Besonders stechen seine Projekte in Afrika heraus: In Tanzania wurde ein Kuhprojekt gestartet. Zwischenzeitlich profitieren einhundert Familien vom Erhalt einer Kuh und haben davon Milch und können die Nachzucht weitergeben. Durch initiierten Brunnenbau kann lebensnotwendiges Wasser gefördert werden. Mehrere Gebäude erhielten Strom durch Solaranlagen. In einer neu eingerichteten Schneiderei wurden Arbeitsplätze geschaffen.Auch für Pater George Aranchery ergab sich dieses Jahr eine einschneidende Änderung. Er wurde im Oktober nicht nur 70 Jahre alt, seine Gemeinschaft wählte ihn zu Beginn des Jahres auch zum Stellvertreter des Generalobers. Damit bleibt er für die nächsten sechs Jahre in Thrikkakara in Kerala. Dazu gratuliert ihm jetzt auch der Förderverein „Bibertal hilft“.