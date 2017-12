FRONTM3N An Exclusive Acoustic Night – Tour 2018 -Drei Weltstars kommen ins Parktheater nach nach Augsburg Göggingen-AN SILVESTER IM ZDF ZU ERLEBEN

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind FRONTM3N und präsentieren in ihrem Unplugged-Konzert stimmungsvolle Songs, die ihre Musikgeschichte erzählen. Bereits in den 90ern lernten sich die drei Ausnahmemusiker in der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne seine bemerkenswerte Karriere startete. Fans dürfen sich auf Klassiker wie „The Air That I Breathe“, „Pretty Woman“, „Love is Like Oxygen“ oder „Carrie“ freuen, und eigene Songs haben die drei namhaften Musiker ebenfalls im Programm. In dieser ganz besonderen Dreier-Besetzung treten sie übrigens an Silvester auch bei der ZDF „Welcome 2018-Party“ am Brandenburger Tor in Berlin auf.Gespielt werden Hits der Hollies (He Ain’t Heavy, He’s My Brother), von Sweet (Love is Like Oxygen, Ballroom Blitz), von 10cc (I’m Not In Love, Dreadlock Holiday), aber auch auf Songs von Cliff Richard (Carrie, Devils Woman), Roy Orbinson (Pretty Woman) oder von Sailor (Girls, Girls, Girls, Glass of Champagne) sowie natürlich auch eigene Songs der einzelnen FRONTM3N.