Frischer Wind aus Liverpool!-Singleveröffentlichung am 14.7.2017

Die vier verbindet die gemeinsame Liebe zu der Musik von Michael Jackson, David Bowie und den erfolgreichen Liverpooler Bands wie den The Wombats, The Zutons und den Circa Waves. Erst kürzlich zogen die Jungs sich nach Budapest zurück, um neue Songs für Ihre erste EP fertig zu stellen. Mit der Hilfe von Liverpooler Kollegen wie Rich Turvey (Blossoms, Cabbage, Dalia) haben sie kürzlich ihre Debüt EP "loving you is so easy" fertiggestellt, die im Juli in Deutschland veröffentlicht wird.Just wurden die ersten Shows in Deutschland bestätigt:05.07. Blue Shell – Köln06.07. Dunckerclub - Berlin08.07. Neuenkirchener Open Air