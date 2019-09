FRESH MODE ft. FUEG TRACK: »THE VIBE«

Da ist nur dieser »VIBE«FRESH MODEs »VIBE« ist genauso hitverdächtig wie Track-Vorgänger »THIS IS HOW YOU DO IT«, aber eine ganze Portion eigenwilliger, denn »VIBE« verfolgt ein klares Ziel: Die Atmo, die Emotion, die Wirkung dieser Nummer will universell sein. Hier gibt es nirgends eine Gästeliste und niemand braucht ein House-Diplom – »VIBE« kann jeder. Um diese globale Schwingung einzufangen und zu destillieren, verzichtet FRESH MODE auf jegliche Zusatzstoffe und addiert nur eine wohltemperierte Dosis FUEG, der die idealen Lyrics mit dem perfekten Gefühl bringt: »Tonight we’re chasin’ those vibes – we’re just livin’ in the moment, we ain’t worried ‘bout time.«Purer, zeitloser »VIBE« erschien am 06.09 2019.