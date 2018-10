Franziska Wanninger und Martin Frank - „Wia d’Semmel so da Knödel“

02.11.2018 Spiegelsaal Königsbrunn

„Wia d’Semmel so da Knödel“ offenbart einen Einblick in die Untiefen des Bayernlandes, in seine Sprache, die es zu erhalten gilt und seine Menschen, die man erst mal verstehen muss. Sagt man jetzt der oder die Butter? Handelt es sich bei „Bluadige Hehnakrepf“ um ein Instrument aus dem Voralpenland oder um eine Frühstücksdelikatesse aus Asien? Kann man die berühmte Brennsuppn essen oder schwimmt man nur darauf?Wanninger und Frank graben sie aus, die urbayerischen Charaktere und die fast vergessenen Schätze bairischer Sprache. Wie ein Hendl auf dem Oktoberfest sezieren sie dabei bayerische Klischees und Vorurteile. Einiges ist erschreckend wahr und vieles saulustig. Bayern zum Anfassen und Kennenlernen, vor allem für diejenigen, die noch kein Jodeldiplom in der Tasche haben und der Knödeltheorie nicht mächtig sind. www.franziska-wanninger.de, www.martinfrank-kabarett.deLive unterwegs:18.10.2018 Schlachthof München (Premiere)24.10.2018 Gasthaus Bad Tölz31.10.2018 Dorfwirt Altenau-Saulgrub15.11.2018 Stroblwirt Oberhausen29.11.2018 Salzstadel Landshut07.12.2018 Postsaal Trostberg15.12.2018 Prambsstadl Polling16.12.2018 Arabella Brauneck Lenggries07. + 08.01.2019 Neue Welt Ingolstadt10.01.2019 Kursaal Bad Griesbach17.01.2019 Bockshorn Würzburg25.01.2019 Schlachthof München06.02.2019 Paul-Theater Straubing14.02.2019 Redoute Passau20.02.2019 Theaterhaus Stuttgart14.03.2019 Gasthaus Widmann Gilching20.03.2019 Altes Amtsgericht Böblingen24.03.2019 Zum Gutmann Eichstätt03.04.2019 Nuts Traunstein08.05.2019 Stadtsaal Neuötting06.06.2019 Wirtshaus Neurandsberg18.09.2019 Schlachthof MünchenFranziska Wanninger, aufgewachsen auf einem Einödhof im oberbayerischen Landkreis Altötting, trieb ihre Familie schon früh mit ihrem ununterbrochenen Rededrang und ihrem Hang zum Dramatischen in die Verzweiflung. Nach dem Studium der Lebenskunst auf Reisen und in den USA sowie Schauspiel, Germanistik und Amerikanistik feierte sie mit ihrem ersten Soloprogramm „Just & Margit – Wo die Liebe hinfällt wachst koa Gros mehr“ Premiere. Darauf folgte „AHOIBE – Guad is guad gnua“ und Anfang diesen Jahres ihr drittes Solo „furchtlos glücklich“, mit dem sie durch Bayern und Österreich tourt. Sie war mehrfach Gast bei den Bayern2-radioSpitzen sowie im Bayerischen Fernsehen.Martin Frank, in der Nähe von Passau auf dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen, absolvierte 2009 eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und anschließend zum Standesbeamten. Nebenbei tobte er sich als Laienschauspieler und Kirchenorganist aus, bis er den Bürojob an den Nagel hängte und lieber die Münchner Schauspielschule Zerboni besuchte. 2015 schrieb er sein erstes erfolgreiches Soloprogramm „Alles ein bisschen anders – Vom Land in d’Stadt“. Dem folgte im Frühjahr dieses Jahres das zweite: „Es kommt wie’s kommt“, mit dem er über in der Regel ausverkaufte Bühnen Bayerns tourt. Im Sommer kämpft er im Münchner Lustspielhaus als „Siegfried“ um Götterschweiß und Heldenblut und ist auch ansonsten des Öfteren im Bayerischen Fernsehen zu sehen („Brettl-Spitzen“, „Schleichfernsehen“).