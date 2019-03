FOREVER QUEEN - performed by QueenMania -Live in der Stadthalle Schwabmünchen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Queen – wahrscheinlich die erfolgreichste Rockband der 70er – und 80er ist schon lange zur Legende geworden und feiert mit „FOREVER QUEEN performed by QUEENMANIA“ allabendlich eine grandiose Wiederauferstehung!FOREVER QUEEN ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt QUEEN - temperametvoll, originalgetreu und LIVE on Stage, einzigartig inszeniert in einer aufwändig produzierten Multimedia- und Lightshow. Oder um es mit den Worten von QUEEN zu sagen - „Show Must Go On!“Tickets sind erhältlich bei Reisewelt24, an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter www.foreverqueen.de und am Abend des 27.03. ab 18:30 Uhr an der Abendkasse. Infohotline: 0365-5481830