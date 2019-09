FOREVER QUEEN - performed by QueenMania in Nördlingen

Mit dem Start des Vorverkaufes für „Forever Queen“ am 18.01.2020 im Stadtsaal Klösterle in Nördlingen gibt es bis einschließlich 29.09.2019 exklusiv 15% Frühbucherrabatt auf alle Tickets.

QueenMania bringt den monumentalen Queen-Sound in Perfektion zurück auf die Bühne und überzeugt musikalisch auf ganzer Linie – eben eine Show für waschechte QueenFans! FOREVER QUEEN ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt QUEEN - temperamentvoll, originalgetreu und LIVE on Stage, einzigartig inszeniert in einer aufwändig produzierten Multimedia- und Lightshow. Erleben Sie den allseits geliebten und authentischen Queen-Sound und feiern Sie mit QueenMania ein Stück Musikgeschichte! Oder um es mit den Worten von QUEEN zu sagen - „Show Must Go On!“Tickets sind erhältlich im Kartenservice der Rieser Nachrichten und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.foreverqueen.de.