Florian Silbereisen präsentiert Schlager am Meer – Die KLUBBB3-Strandparty Die TV-Show erstmalig live aus Palma de Mallorca Das Sommer-Event

Im Herzen von Palma, am Carrer del Moll, steigt im Juni das Sommer-Event "Schlager am Meer -Die Klubbb3-Strandparty" präsentiert von Florian Silbereisen.

Nachdem Deutschlands erfolgreichster Moderator zusammen mit seinen KLUBBB3-Kollegen zuJahresbeginn mit "Schlager im Schnee - die Klubbb3-Hüttenparty" aus dem Salzburger Land den QuotenGipfel gestürmt hat, greift das Schlager-Fieber im Sommer auch auf die Sonneninsel Mallorca über.

Seien Sie live dabei, wenn am 7. Juni Gastgeber und Entertainer Florian Silbereisen und seine Kollegen von KLUBBB3, Jan Smit und Christoff sowie viele weitere Schlagerstars auf der Urlaubsinsel zur großen

Sommer-Sause laden. Partystimmung, tanzen, Sommer, Sonne und Sonnenschein sind die Zutaten dieser Sommer-Party, in der die zahlreichen Stars die Insel zum Beben bringen.

Unter dem Titel "Schlager am Meer - Die Klubbb3-Strandparty" wird die Schlager-Show auf Mallorca am Samstag, den 12. August im MDR Fernsehen zu sehen sein. Die neue Lust auf Schlager gibt's jetzt auch mit sommerlichem Urlaubs-Feeling, produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk und Jürgens TV in Zusammenarbeit mit der Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH.

Location

MOLLVELL / PORT BLANC / Event-Area

Carrer del Moll, 11, 07012 Palma, Spanien

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Montag, 08.05.2017, 15.00 Uhr

Eintrittskarten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.tourneen.com,

www.ticketmaster.es und www.eventbrite.de erhältlich.

Hotline Deutschland: 01806 - 57 00 35* (*0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)

Hotline Spanien: 902150025

