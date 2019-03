Flo Mega, neuer Clip/neues Album/Tour

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wer ist das? Was ist das? Das ist Straße im straußenhaften Ballkleid von Rick James. Marvin Gaye in der Hose von Westernhagen. Ol´ Dirty Bastard in Worpswede. Tina Turner beim Backspin. Das ist Musik mit Grund. Musik mit Geschichten von den Straßen in 1001 Stadt. Wenn Stadt zur Bühne wird. BÄM! (da isser). BÄMS! Flo Mega.Don´t Call It A Comeback. Flo Mega, der Bremer, der Immer-Getriebene, unterwegs in 1001 Musikuniversen. Zwei Studioalben, acht EPs, hunderte Bühnen, unzählige Kollabos. Mark Forster auf der einen Schulter, Morlokk Dilemma auf der anderen. Samy Deluxe, Fanta 4, Gentleman, Teddy Teclebrhan – lang ist die namhafte Liste derer, mit denen er spielte. Doch ob als Gast oder Gastgeber, ob auf Platte, in der Playlist oder Live On Stage. Beim Raab‘schen Bundesvision Songcontest oder mit selbstgebautem Drumset im Laden umme Ecke. Etwas zieht sich durch die Lieder. Flo Mega. Isso. BÄMS! Und in Zeiten, in denen der Algorithmus so regiert wie Dieserzeit – vom Jugendzimmer in die Studenten WG, ins Führerh.uschen der Straßenreinigung, in Papas Mancave – in eben diesen Zeiten braucht es die Flo Megas, die Musiker und Menschen, die einordnen, die um die Seele der Musik kämpfen. Was Gangster? Was Battle? Was Trap? Was Retro? Was Pop? Was besoffen? Scheiss ma auf Schubladen. Das ist Musik. Das ist Kunst. Das ist Hiphop. Das ist F.U.N.K. Das ist Pop. Das ist Soul. Das ist Leben. Das ist Flo Mega. Weil sich das niemals ausschloss. Isso. BÄMS!BÄMS! liegt eine Hoffnung inne. Die Hoffnung, dass in jedem Wort, in jedem Ton, in jedem Schnappen nach Luft der Soul auf jene wartet, die an ihn glauben. Und Flo Mega glaubt. Er kann. Er weiß. Er hat verstanden. Er glaubt. An das, was Musik ausmacht, an die Basis von allem: Nicht aufhören, nicht anders können. Nichts anderes haben. Nichts anderes geben wollen. Each1teach1. Weitermachen. Wachsen. BÄMS! BÄMS! ist Mr. Mega wie immer. Mit tausend Blickweisen auf das Leben. Die ganze Palette von Humor und Ernst und Schmerz und Freude und Verzweiflung und Melancholie, mit Atomraketen und kaltem Börek, mit Besoffen und Ferddich, mit scharrender Vorfreude aufs Morgen, auf die Schönheit im Moment. Im grauen Himmel von Krefeld, im Nieselregen von Bremerhaven, im Speckgürtel von Erfurt. Mit Schwimmflügeln und halber Flasche Vodka morgens um acht über die Spree. Rotz und Tiefe und Seele. Limbus Infernal. BÄMS! ist Mut, ist Flo Mega Zwei Punkt Null. Das Gegenteil von Image. Ecken, Kanten und ein paar Rundungen. Eine Boje, immer Oberkante Unterlippe, erhaben über die Angst im Lande. Denn was real ist, kann kitschig oder wack oder peinlich nie sein. Und Flo Mega ist einer, der den Scheiß wirklich lebt. Einer, den du genau dafür liebst. Nicht nur für eine Nacht, nicht nur für einen Gig – für das Grinsen in deinem Gesicht.Denn es geht um Größeres, als um AMG, als um Batzen und Plomben, mehr denn äußerlicher Schönheit, vermeintlicher Sicherheit oder den kurzen krassen Erfolg. Nicht um Insta, nicht um Selfie – jedenfalls nicht nur. To A Broken Halleluja. Das Leben ist schön. Isso. BÄMS! BÄMS! ist für die, die das Leben lieben wollen. Mit all der Schönheit, den Brüchen, dem Seltsamen, dem Unverstandenen, dem Stoff, den Kindern, dem Unaussprechlichen, dem Nursingbaren. Für die, die einfach nur mitsingen oder hören wollen. Und für die, die die Musik brauchen, wie den Geruch der Straßen ihrer Stadt, den Dönerduft, das Wegbier, das Crewtag auf dem Heimweg, den Ingwer-Tee vorm Schlafengehen. 1001 Stadt im Kopf und n Hubschrauber im Bauch. Wortwitz und Eigensinn. Digital Detroit und analog Autotune auf der Electric Avenue. Wie F.U.N.K. er steht. Wie ab er geht. 1000 Prozent Ernst und kein Versuch.One life to give. Für die Musik. Für die Menschen. Für dich. Ferddich. BÄMS!Album-Pre-Order: https://FloMega.lnk.to/BaemsAlbum Flo Mega | BÄMS! Tour 2019► Tickets: https://bit.ly/2Fhnpeh 09.04.2019 Osnabrück | Lagerhalle10.04.2019 Hannover | Musikzentrum11.04.2019 Braunschweig | Eulenglück12.04.2019 Lübeck | Rider’s Café13.04.2019 Bremen | Kulturzentrum Schlachthof23.04.2019 Rostock | M.A.U. Club24.04.2019 Köln | Gloria Theater25.04.2019 Wilhelmshaven | Pumpwerk27.04.2019 Hamburg | Mojo Club28.04.2019 Gera | 1880 Alte Brauerei29.04.2019 Leipzig | Täubchenthal30.04.2019 Dresden | GrooveStation02.05.2019 Frankfurt | Zoom03.05.2019 Kaiserslautern | Kammgarn04.05.2019 Heidelberg | halle0206.05.2019 Krefeld | Kulturfabrik07.05.2019 Aschaffenburg | Colos-Saal09.05.2019 Karlsruhe | Substage10.05.2019 Stuttgart | Im Wizemann (Club)11.05.2019 München | Ampere12.05.2019 AT-Wien | Flex Café14.05.2019 Ravensburg | Konzerthaus15.05.2019 Nürnberg | Club Stereo17.05.2019 Dortmund | Musiktheater Piano18.05.2019 Münster | Jovel19.05.2019 Berlin | Lido