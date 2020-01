Ex-Accept meets Ex-U.D.O. David Reece holt sich Andy Susemihl ins Boot +++ Neues Album am 13.3.2020 +++

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Gemeinsam mit Ian Paice Bassist Malte Frederik Burkert und Andrea Gianangeli (Drums) entstanden zwölf einzigartige Songs: nothing else but metal!Die ersten Tourtermine stehen und werden stetig erweitertRelease Shows13.3.2020 DE-Obermarchtal - Kreutz14.3.2020 DE-Bellenberg- TraubeBenelux15.5.2020 LUX-Rock Box16.5.2020 BE-Bree- Tyrfest17.5.2020 NL- Breda - Bel AirTracklist:1. Chasing The Shadows2. Blood On Our Hands3. Judgement Day4. Collective Anaesthesia5. Cacophony Of Souls6. Another Life Another Time7. Metal Voice8. Over And Over9. Back In The Days10. A Perfect World11. Bleed12 .No Disguise