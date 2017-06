Es wird SPEKTA-A-KULÄR! Ab sofort neues Video online. Hier im Bericht zu finden

Im vergangenen Jahr hat sich Julian David fest in der Schlagerszene etabliert. Seit dem Start seiner Solo-Karriere hat er sich vom Newcomer hin zum echten Garanten für mitreißende Stimmung entwickelt. Sein Motto: „Wo ich bin, ist Schlager-Party-Alarm garantiert“. Genau so feiert er sein Publikum – und sein Publikum feiert ihn.Seine neue Single bietet einen ersten Vorgeschmack auf das, was in diesem Jahr noch von ihm zu erwarten ist. "SPEKTAKULÄR" ist ein Fox-Party-Schlager, mit kraftvollen Zeilen und einem schnell eingängigen Refrain, den man schon beim ersten Hören sofort mitsingen kann – und will.Ab Mitte Mai ist der Sänger auf großer SPEKTAKULÄR-Promotion-Tour. Im TV unter anderem beim ZDF Fernsehgarten (21.05.), in der ARD bei „Immer wieder sonntags“ (25.06.), der MDR Muttertags-Show mit Stefanie Hertel (14.05) und bei „Musik für Sie“ (27.08). Bei "Die Schlagernacht des Jahres“ präsentiert Julian David seine Single live in zehn großen Städten, vor insgesamt 100.000 Gästen.