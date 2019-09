ERWIN AUS TIROL "Sag doch einfach Du" - Album VÖ 27.09.2019

im Sternzeichen Waage.Er entschied sich, trotz erlerntem Beruf als Schriftenmaler (Werbetechniker), Berufsmusiker zu werden, weil er sich immer schon zur Musik hingezogen fühlte. Die Musik lebt in seinem Herzen.Seine Leidenschaft ist der Gesang.Instrumente: Keyboard, sowie Gitarre und Akkordeon.Seine Hobbys sind Skifahren, Reisen und das Meer.Erwin spielte 12 Jahre bei dem internationalen Top Orchester Austria The Sunflowers.Diese Zeit wird er niemals vergessen, mit Rudi, Walter und Roland, später dazu gekommen Mario aus den Philippinen. Es war eine sehr schöne Zeit, und sie hatten eine tolle Freundschaft.Auftritte in Österreich, Schweiz, Deutschland – ARD Fernsehen, Italien, Spanien und Schweden, durften sie auch internationale Künstler musikalisch begleiten.Nach den Jahren mit der Band, spielte er 25 Jahre im Duo, in der Schweiz sehr bekannt, unter den Namen „Erwin & Joe“. Dann wurde er sesshaft in der Schweiz, und durfte dort ebenfalls musikalische Erfolge feiern.Seit 2015 ist er als Alleinunterhalter „Erwin aus Tirol“ unterwegs und immer noch sehr beliebt. Zwischendurch spielt er sehr gerne, für spezielle Anlässe in verschiedenen Formationen.Nach 40 Jahren, macht ihm das musizieren immer noch viel Spaß und große Freude.Es hat sich nun mit dieser CD „Sag doch einfach du“ für ihn, ein großer Wunsch erfüllt.Der Titel auf seiner CD „Sag doch einfach du“ liegt ihm sehr am Herzen, da dieser Titel, von seinem Bandmitglied (Rudi) Rudolf Burger geschrieben wurde, kurz bevor dieser im November 2017 verstarb.Er möchte sich bei seinem Publikum, Fans und Freunden recht herzlich bedanken und hofft, dass sie ihm weiterhin die Treue halten!