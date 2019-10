ERIC CLAPTON – „SUMMER 2020 EUROPEAN TOUR”-Kartenvorverkauf startet Morgen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der Vorverkauf für die „ERIC CLAPTON – IN CONCERT“-Tour beginnt am Donnerstag, 10. Oktober, um 10:00 Uhr exklusiv im Eventim-Presale auf www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 11. Oktober, ab 10:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 -570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).Insgesamt führt die neue Tour ERIC CLAPTON für 15 Konzerte in neun Länder durch Europa und Russland, nämlich Tschechien, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Finnland und Russland. Bei den Shows wird ERIC CLAPTON von einer großartigen Band begleitet, bestehend aus seinen Langzeit-Kollegen Nathan East am Bass, Paul Carrack und Chris Stainton an den Keyboards, Doyle Bramhall II an der Gitarre sowie Sharon White und Katie KissoonWeitere Informationen finden Sie auf http://www.ericclapton.com/ ERIC CLAPTON – „IN CONCERT 2020“Di, 31.05.2020 München Olympiahalle München OlympiahalleDo, 02.06.2020 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-HalleFr, 03.06.2020 Düsseldorf ISS Dome