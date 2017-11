Erfolgreichstes BigCityBeats Jahr geht mit der Nummer 1 DJ Show von Martin Garrix zu Ende 38.000 Fans feierten in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition

Es war die größte Solo-Show in Deutschland des 21-jährigen niederländischen Superstars, der gerade erst vom DJ Mag UK zum zweiten Mal als weltbester DJ ausgezeichnet worden ist. Für das Frankfurter Label BigCityBeats war es bereits die dritte Ausgabe der Winter Edition vom WORLD CLUB DOME. Nach den Rekorden mit Hardwell in 2015 und Dimitri Vegas & Like Mike in 2016 für eine DJ Solo Show in Deutschland, füllte nun Martin Garrix ein ganzes Fußballstadion, das zum größten Dancefloor der Welt umgebaut wurde. Der Niederländer führte seine Fans auf eine abwechslungsreiche Reise durch seine größten Hits. „Scared To Be Lonely“, „There For You“ oder auch seine aktuelle Nummer „Pizza“ wurden frenetisch gefeiert und untermauerten, warum er den DJ-Olymp erneut erklommen hat.Eine ganz besondere Überraschung für den BigCityBeats Geschäftsführer Bernd Breiter gab es beim offiziellen Empfang in der VELTINS-Arena vor dem Martin Garrix Set durch den Geschäftsführer der FC Schalke 04 Arena Management GmbH Moritz Beckers-Schwarz. Er nahm sich das Mikrofon und überreichte einen Award an Bernd Breiter.„Die VELTINS-Arena ist glücklich, mit BigCityBeats einen Partner zu haben, der jetzt zum dritten Mal hintereinander die größte DJ Solo Shows Deutschlands durchgeführt hat. Aus diesem Anlass sind wir hocherfreut, BigCityBeats in unsere Hall of Fame aufzunehmen, wo sie auf einer Erfolgsstufe neben Musikgrößen wie AC/DC oder Helene Fischer stehen,“ verkündete Moritz Beckers-Schwarz.Sichtlich von der Award-Auszeichnung bewegt, sagte Bernd Breiter: „Als wir vor drei Jahren hier in der VELTINS-Arena mit der Winter Edition des BigCityBeats WORLD CLUB DOME gestartet sind, hätten wir nicht von solch einem Erfolg zu träumen gewagt. Wir sind überglücklich neben Frankfurt hier im Ruhrgebiet ein neues zu Hause gefunden zu haben. Hier nun von einer der bedeutendsten Arenen der Welt eine solche Auszeichnung zu erhalten, ehrt mein Team und mich sehr.“ Der Geschäftsführer des Frankfurter Brands verkündete zudem, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Winter Edition in der VELTINS-Arena geben soll.Mit dieser Winter Edition des WORLD CLUB DOME untermauern die BigCityBeats eindrucksvoll, dass sie eine der wichtigsten europäischen Liveevent-Marken sind, eine große Community haben und eine der besten Adressen für die wichtigsten und besten DJs der Welt sind.