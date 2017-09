Endlich wieder live! Gefeierte Konzertpremiere im Gewandhaus in Leipzig Marc Marshall ist auf HERZSCHLAG-Tour-Live auch in Ulm

"Es war überwältigend im legendären Gewandhaus in Leipzig meine Herzschlag-Momente mit einem phantastischen Publikum zu teilen", beschreibt der brillante Sänger und einfühlsame Entertainer Marc Marshall die besondere Stimmung bei seinen Tourkonzerten, die noch lange in ihm nach klingen wird. "Ein tolles emotionales Erlebnis. Nach knapp drei Stunden sind wir alle beseelt in unsere Welten zurückgekehrt. Unvergesslich! Ich bin sehr zufrieden und gehe mit den Gefühlen vom Premierenwochenende in die weiteren Konzerte."- Marc Marshall -Zwei Jahre nach seinem letzten Solo-Projekt ist Marc Marshall endlich wieder auf Tournee – ein neues Album im Gepäck,das so eigentlich gar nicht geplant war und das sich vielleicht genau deswegen so emotional, unbeschwert, echt und richtig anfühlt.Die Album-CD „Herzschlag“ wurde im Juli am Tag seines Geburtstags veröffentlicht.Eigentlich wollte er „nur“ ein paar Solo-Konzerte spielen, wollte Bühnenluft atmen, die Energie des Publikums spüren und seiner großen Leidenschaft nachgehen – dem Singen.Aus „ein paar Auftritten“ wurde eine ganze Tour und unverhofft stand er auch im Tonstudio und sang Lieder ein – Lieder, die zu seiner Herzensangelegenheit wurden.Ein besonderer Programmpunkt ist der persönliche Herzschlag-Moment, den Marc Marshall an jedem Konzertabend einem Gast im Publikum schenkt.Wenn Sie mehr hierzu erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.herzschlag-Momente.de .HERZSCHLAG ist Marc Marshall pur. Die Melodien, die Texte, die Emotionen. Ein Flügel, eine Stimme und viel Gefühl. „Dabei geht es mir immer um die ungefilterte Verbindung mit meinem Publikum. Das befreit. Das motiviert. Da finde ich Zufriedenheit.Ich bin auch nur ich, Mensch und Sänger. Gerade deshalb werden sich viele in den Texten und meiner Musik wiederfinden. Diese Lieder haben mich sehr bewegt.Musik ist eben die universelle Sprache, die uns alle auf diesem Planeten verbindet. Und wenn wir uns aufeinander einlassen, werden unsere Herzen an diesen Abenden synchron schlagen!“Eine Auswahl aktueller Pressemotive von Marc Marshall steht auf www.marcmarshall.de zum Download zur Verfügung.Video:08.09.2017 Leipzig Gewandhaus09.09.2017 Potsdam Nikolaisaal10.09.2017 Schwedt/ Oder Uckermärkische Bühnen21.09.2017 München Gasteig22.09.2017 Bensheim Parktheater23.09.2017 Ulm Kornhaus24.09.2017 Schwäbisch-Hall Neubau-Saal29.09.2017 Eberswalde Haus Schwärzetal30.09.2017 Wittenberge Kultur- und Festspielhaus01.10.2017 Timmendorf Trinkkurhalle28.10.2017 Bremen Die Glocke29.10.2017 Düsseldorf Savoy Theater02.11.2017 Nürnberg Meistersingerhalle03.11.2017 Bad Orb Konzerthalle04.11.2017 Werl Stadthalle05.11.2017 Gummersbach Theater