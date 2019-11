ELECTRIC SEA Dance Festival 2019 -Sommer-Vibes und ein Hauch von AIRBEAT ONE in Rostock

Sobald sich die Tore der HanseMesse öffnen, gibt es sommerliche Vibes in Rostock. Sommer Festival-Feeling pur in der kalten Jahreszeit an der Ostsee. Dafür sorgen einige der größten elektronischen Acts, deren Klänge schon im Juli, auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe die Massen verzückten und zur totalen Eskalation brachten.Allen voran die BASSJACKERS aus den Niederlanden, bestehend aus DJ Marlon Flohr und dem Produzenten Ralph van Hilst. Die beiden Niederländer sind die aktuelle Nummer 34 der DJ Mag Top 100, die mit ihrem Big-Room, Progressive House und Future-Bass Mecklenburg-Vorpommern ordentlich einheizen werden.TUJAMO muss man niemanden mehr vorstellen. Der Detmolder DJ-Star landete auf Platz 43 des aktuellen Rankings der angesehen Top 100. Drei Plätze ging es für ihn im Vergleich zum Vorjahr rauf, sodass er der zweitbeste, deutsche Vertreter ist. Beim AIRBEAT ONE Festival kann man TUJAMO schon als Resident bezeichnen, der mit seinen energetischen Sets die Mainstage-Crowd auf dem ganzen Globus rockt.Mit NEELIX kommt der nächste Mainstage-Banger der AIRBEAT ONE 2019 nach Rostock. Der gebürtige Hamburger gehört zu den gefragtesten Künstlern aus der Goa- und Psytrance-Szene und ist auf den Mainstage der großen Festivals in Europa angekommen. Natürlich darf er somit, auch nicht beim ELECTRIC SEA Dance Festival fehlen.Next Big German Thing im Line Up des ELECTRIC SEA Dance Festival sind GESTÖRT ABER GEIL! Das DJ-Duo aus Erfurt ist jedes Wochenende unterwegs, ausgebucht bis Ultimo und ausgestattet mit Fans im sechsstelligen Bereich. Festivals wie das Tomorrowland, Sputnik Spring Break, Sonne Mond Sterne, Helene Beach und das AIRBEAT ONE können auf Marcel und Nico nicht verzichten. Immer im Gepäck ihre melodischen House Produktionen, ihre unvergesslichen Bootleg‘s und Edit‘s als absolute Garanten für die massive Eskalation der Crowd.Support gibt es von RAMBA ZAMBA, T.NOIZE und UWE WORLITZER. Ebenfalls mit dabei ist VIZE, der sein Debüt beim ELECTRIC SEA Dance Festival feiert. Der Schweriner hat sich mit den Songs „Glad You Came“ und „Stars“ in die Top 10 vieler Charts in Europa katapultiert und ist in kürzester Zeit zu den Shooting-Stars unter den deutschen DJs avanciert.Eine gigantische Laser- und Pyroshow wird die HanseMesse und die dunklen Wintertage erleuchten. LED-Wände, Konfetti und Co2-Kanonen versprühen pures Festival-Feeling und das mitten im Winter. Noch einmal die unglaublichen Momente der AIRBEAT ONE vom letzten Sommer aufleben lassen, dafür sorgen nicht nur die Sounds sondern auch die Dekoration er 2019-Ausgabe, die unter dem Motto „India“ stand und den Taj Mahal als Mainstage nachbaute.Tickets gibt es im Vorverkauf auf electric-sea.de sowie im Pressezentrum Rostock und der Ticketbox im KTC. Bustouren zum ELECTRIC SEA Dance Festival sind aus ganz Deutschland über feierreisen.de buchbar.ELECTRIC SEA Dance Festival 201907.12.2019HanseMesse RostockDoor Open: 20:30UhrLINE UP (in alphabetical order)BASSJACKERSGESTÖRT ABER GEILNEELIXTUJAMOSupport byRAMBA ZAMBAT.NOIZEUWE WORLITZERVIZELinks:www.electric-sea.dewww.facebook.com/electric.sea.dance.festival