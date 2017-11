Eine Ungewöhnliche Musikalische Geschichte eines Duos

Es ist eine Ungewöhnliche Musikalische Geschichte. Die des Duos Birket Hall. Das Duo verließ Kanada im Jahr 2009 und lebte für 7 Jahre in Asien.Dort Tourten sie und erlebten wundebare Geschichten.2016 kam das Duo nach Deutschland.







Obwohl Birkett Hall bis vor Kurzem als "Moscowfish" bekannt war, endet ihre Namensänderung mit einer gewissen Verwirrung.Das ändert aber nichts an ihrem Ansatz, Musik zu kreieren und live zu performen. Ihre Musik ist kraftvoll, lyrisch, stimmlich, liedbezogen, mit viel Energie gespielt und kommt aus den Wurzeln von Blues, Folk, Jazz, Rock und World Beat: ein akustischer Sound, der sehr persönlich ist. Es sind zwei Menschen, bei denen man die Geschichte spürt. Man könnte es "Akustik-Folk-Rock-Bluespunk-Jazz-Indie-Singer Songschreiber" nennen und das Endergebnis ist ein Klang, der einzigartig und unbestreitbar sein eigenes ist. Sie sind wirklich auf neue und unterschiedliche Ansätze zur Musikproduktion aufmerksam geworden, die entweder auf der Bühne oder im Studio leben und an verschiedenen Nebenprojekten beteiligt sind, um Musik mit anderen Künstlern zu produzieren und gemeinsam zu produzieren. Sie haben ein Talent dafür, extrem talentierte Künstler für bestimmte Arten von Live-Engagements oder Aufnahme-Projekte zu finden, wo immer sie auf der Erde zu finden sind. Sie teilen häufig digitale Audiodateien, die zwischen Asien und Europa durch den Äther fliegen. Vielleicht ist es ein Lead-Gesang, gesprochenes Wort oder Instrumentenspur. Meistens handelt es sich um eine improvisierte Improvisation im freien Form-Stream. Sie waren auch beide Sitzungsspieler bei vielen Aufnahmeprojekten, darunter Musik für Fernsehen und Film.Birkett Hall verließ 2009 Kanada für Thailand und nahm sich eine Auszeit für die Entwicklung und eine neue neue Arbeit. Thailand blieb von 2010 bis 2015 die Heimat, während derer sich die Möglichkeiten dort und in Malaysia, vor allem auf Festivals, erkundeten. 2013 begaben sie sich in den warmen Monaten auf kurze Touren nach Europa, kehrten jedoch immer wieder nach Thailand zurück, um die laufenden Aufnahmen für ihre eigenen Projekte und für Projekte mit verschiedenen thailändischen Künstlern fortzusetzen, indem sie vor allem mit Tud Nakhon arbeiten und mit ihm Festivals machten. Im Jahr 2010 wurden sie vom Besitzer des HalfMoon Festivals auf Koh Phangan Thailand in die EDM-Szene aufgenommen. Es ist einer der größten elektronischen Dance Music Hotspots in Südostasien. Als sie für das Festival zum Resident-Chill-In-Live-Act wurden, entwickelten sie schnell ein neues Musikgenre, das ihre Singer-Songwriter-Wurzeln mit Goa-Trance verschmelzen ließ, was zu einem ambitionierten, cineastischen Stil mit einem gewaltigen Gewürz von Pink Floyd / Massive Angriff / Portishead.Ihre akustische Musik wurde aufgrund des Einflusses der EDM zeitweilig unterbrochen, doch im Jahr 2014 lehnten sie sich zurück zu ihren Wurzeln. Seither haben sie diverse diverse Alben aufgenommen: Blue, ein unplugged Album. Red, ein Album, das definitiv im Environment-Chill-In-EDM-Bereich ist. Out Of, ein World-Music-Fusion-Album mit Tud Nakhon. Und im Jahr 2016 haben sie „2 Vögel“ veröffentlicht, ein Album, das all diese Elemente zu kombinieren scheint, angefangen von subtilen Akustiknummern bis hin zu elektrischen Power-Hymnen, und enthält ein paar Tracks aus ihrem Fusionsalbum mit Tud Nakhon. Anfang 2017 veröffentlichten sie eine Live-EP "One of the Blues", eine Pro-Level-Demo, um ihre unplugged Blues-Seite Blues Take One zu präsentieren. Birkett Hall macht Deutschland nun zu einer neuen Heimatbasis und freut sich auf die Chancen, die sich für sie eröffnen. So gerne sie auch gerne alleine unterwegs sind, nutzen sie auch jede Gelegenheit, um mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten.Wenn sie hinter dem Mikrofon steht, spielt sie vielleicht eine Gitarre oder Mundharmonika oder eine Art Pfeifenpfeife aus dem Norden Thailands, aber normalerweise singt sie einfach nur. Und jeder weißt sofort, was sie meint Jedes Wort. Sie sieht den Film in ihrem Kopf, und Sie sehen und fühlen ihn auch mit einer Kraft und Intensität und einer Stimme, die Sie nie vergessen werden. Mit der Körpersprache, die eine Kreuzung zwischen unbewusster Gebärdensprache und einer Art Kampfkunst ist, spielt sie , bis es Zeit ist aufzuhören. Diese Kanadierin aus Montreal macht seit ihrer Jugend eine eigene Musik. Sie hat sich nicht mit dem herkömmlichen Stil des Musikunterrichts zufrieden gegeben, sie hat sich selbst beigebracht oder ihre eigenen Mentoren gefunden, um ihr Arsenal an Fähigkeiten aufzubauen, die technische Seite in analogen und digitalen Aufnahmestudios zu erlernen und die Performance von den besten Musikern mit denen Sie fand, dass sie Phasen teilte. Mit einer Reihe von Konzerten, Festivals, Clubterminen und ähnlichem von Thailand bis Schottland und von Berlin bis Vancouver hat sie Musik in vielen Formen kreiert und gespielt, von denen einige leicht zu kennzeichnen sind, wie Blues, Jazz, World Beat, und einige, die ein wenig schwerer zu definieren sind. Und dank eines Abenteuers von mehreren Jahren Arbeit in der Film- und Fernsehindustrie Hollywoods in Vancouver BC, sowohl als Crewmitglied der Kunstabteilung als auch gelegentlich als Sessionmusikerin für Produzenten von Filmmusik, hat sie diese Erfahrung mit der Fähigkeiten eines allumfassenden Schöpfers von Inhalten. Die Leadsängerin von Moskau und jetzt Birkett Hall lebt heute vor allem in Deutschland, wo sie mit ihrer Partnerin Ted Hall touren und wann immer möglich mit Musikern zusammenarbeitet.Hall war schon immer ein Musiker. Als er 16 Jahre alt war, in Sherbrooke, Quebec, Kanada, hatte er die Grundlagen eines Musikerlebens gelernt und begann mit High Street Underground zu touren. Sein Live-Auftritt sind unverwechselbar kraftvoll und dynamisch, manchmal wild, manchmal sanft und seine Beiträge im Studio leuchten mit Originalität und Authentizität. Er spielt viele Instrumente (Gitarre, Slide-Gitarre, Bass, Piano, Harmonikas, Saxophone, Schlagzeug, Percussion und Synthesizer) und hat eigene Musik sowie Projekte für andere Künstler produziert und im Laufe der Jahre Sessions.Auch hat er auf unzähligen Aufnahmen mitgespielt. Mitternachtsauto, The Townies, One Human Race und The Hall Brothers Band (um nur einige zu nennen), und kürzlich mit "moscow fish" und später "Birkett Hall" . Während seine Wurzeln Rock und Blues sind, hat er sich dafür entschieden, viele Genres von Rock bis Blues, Country to Folk, World Beat zu Electronica ohne Vorurteile zu integrieren. Seine musikalische Philosophie und seine Einflüsse sind in "Birkett Hall" sehr präsent, die zusammen immer eine leidenschaftliche, nachdenkliche und kraftvolle Performance bieten, ob im Studio oder auf Festivals, Konzerten und Nachtclubs überall auf der Welt, wo das Publikum authentische und originelle Musik verlangt