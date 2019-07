Eine Musikalische Meisterleistung- Alte Bekannte kommen mit neuer CD auf den Markt und im Dezember nach Ulm

Ob Ironisch, emotional oder Nachdenklich, die alten bekannten haben wieder ein gesamtes Paket Musikalischer Köstlichkeiten geschnürt.Schon der Titelsong: Das Leben ist schön, vermittelt dem Hörer, welche Dinge und Kleinigkeiten das Leben lebenswert und schön machen, und strahlt durch die absolut Gute Laune Melodie Lebensfreude aus. Songs wie: Es macht Spaß, auch mal nett zu sein, 30 Millionen oder wenn´s nach mir ging,kommen in der bekannt ironischen und sprachlich gewitzten Wise Guys Manier daher. Der Song " Bedingungslos beschreibt mit einer großen Emotionalität, die Lieber zweier Partner, die über allem steht, aber keine Bedingungen stellt.Auf ihrem Album haben die " Alte Bekannte aktuelle politische Themen aufs Korn,stets mit einem Augenzwinkern versehen, genommen. Musikalisch hat die Band in Sachen Qualität und Vielfalt einen weiteren großen Sprung nach vorne gemacht und läßt keine Wünsche offen.Mir ging es so, daß ich mich an dieser CD nicht mehr satthören kann, und mich schon wie Schnitzel auf das Konzert und auf die Tournee freue. Erst mit den Alten Bekannten wird das Leben schön. Dringende Empfehlung.