Ein Wochenende voller Musik, Tanz, gutem Essen, Zusammenkommen und bester Stimmung. In Günzburg. Guntiafest am 29. und 30. Juni

DAS PROGRAMM

Marktplatzbühne und weitere Schauplätze bieten zahlreiche Vorführungen Am Samstag, 29. Juni, setzt sich gegen 15.30 Uhr am Bürgermeister-Landmann-Platz der traditionelle Festumzug mit etwa 220 Teilnehmern in Bewegung. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig eröffnet das Guntiafest anschließend um 16 Uhr auf der Bühne am Marktplatz. Dort erwartet die Besucher wieder ein vielfältiges Programm: Es tanzen die Showtanzgruppe Victory, die Tanzschule Corazon und das Tanzzentrum Majsai. Am Abend bringt Bartender’s Best wie im vergangenen Jahr Rock- und Partymusik auf die Bühne.Am Sonntag, 30. Juni geht das Programm über den gesamten Tag weiter. Der Musikverein Wettenhausen eröffnet mit dem Frühschoppen, bevor das Jugendstreichorchester inTONation übernimmt. Die Abteilung Tanz des VFL Günzburg zeigt sein Können, ebenso wie die Tanzschule Panorama und „Konstantina’s art of dance“. Die Sportschule Sonner und Gürel zeigt eine Kampfsportshow, die Türkisch-Islamische Gemeinde tritt mit Folklore auf. Aus Leipheim kommt die Kindershowtanz-Gruppe des Leipheimer Haufens. Neu Im Programm sind die Demenz-Clowns von Herzensangelegenheiten e.V. Der Musikverein Reisensburg schließt das Programm abends mit seiner Serenade.Die Bigband des Dossenberger Gymnasiums spielt am Samstag ihre „Evergreens“ auf dem Schloßplatz beim FC Günzburg. Im Museumshof ist an beiden Tagen Line-Dance der Abteilung Tanz des VFL Günzburg geboten. „Vereine, Schulen und viele andere Gruppen nutzen die Plattform ‚Guntiafest‘ sehr gerne, um sich vorzustellen“, berichtet Festorganisatorin Georgine Fäßler.Innenstadt verwandelt sich zur Freiluft-Bühne Neben der Bühne auf dem Marktplatz gibt es in gewohnter Manier Livemusik, Show-Acts und Verkaufsstände in allen Teilen der Altstadt. An beiden Tagen geht die Galeere „Santa Maria“ mit stimmungsvollen Seemannsliedern des Shanty Chors „Tote Möwe“ vor Anker. „Partytime“ mit DJ heißt es auf dem Schloßplatz beim FC Günzburg. Im Museumshof laden die Altstadtfreunde Günzburg in ihr „Café Klein-Wien“. Rockfans kommen im Stadtgarten bei Rock City Günzburg auf ihre Kosten. Livemusik gibt es zudem bei „On the rocks“ in der Hofgasse und im Biergarten des Cafés Kulisse in der Wättegasse. Im Dossenbergerhof betreibt die Stadtkapelle einen musikalischen Biergarten mit einem eigenen Auftritt und Gastkapellen.Bunter Spaß auch für Kinder und Familien Auch für Kinder ist wieder einiges geboten: Hits wie Glücksrad, Trampolinspringen, Kinderschminken, Spiele aller Art, Ponyreiten, das Kinderkarussell auf dem Marktplatz, die Kinderbahn auf dem Landmannplatz uvm. sind mit dabei. Auf dem Bgm.-Landmannplatz gibt es heuer erstmals inklusives Pizzabacken.Jugendverbände präsentieren sich Am Sonntag, 30. Juni, präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr der Kreisjugendring und zahlreiche Jugendverbände auf dem Lannionplatz mit Aktionen rund um das Ehrenamt.„Ein Fest von und für Günzburger“ Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich, dass wieder so viele Vereine beim Stadtfest mitmachen: „Ohne das Engagement der örtlichen Gastronomen und der Vereine würde es unser Guntiafest so nicht geben.“ Der Oberbürgermeister schätzt die Atmosphäre des Festes: „Es ist ein großes familiäres Fest von und für Günzburger. Auch in der gesamten Region erfreut es sich großer Beliebtheit und zieht Besucher an.“ Die Veranstaltung fand erstmals im Jahr 1977 zum 1900-jährigen Gründungsjubiläum der Stadt statt. Seither präsentieren sich die hiesigen Vereine mit ihren Angeboten immer am letzten Juniwochenende der breiten Öffentlichkeit. Der Oberbürgermeister wirbt bei den Bewohnern der Innenstadt um Verständnis für die durch das Guntiafest zu erwartenden Einschränkungen.Das vollständige Programm zum Guntiafest 2019 gibt es unter: http://www.guenzburg.de/aktuelles/guntiafest/ Guntiafest 2019 Programm 29. und 30. Juni 2019 15:30 Eröffnungsfestzug Start: Bgm.-Landmann-PlatzMarktplatz Showbühne Samstag 16:00 Eröffnung durch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig 16:10-16:40 Showtanzgruppe Victory Victory 16:50-17:20 Tanzschule Corazon 17:30-18:00 Tanzzentrum Maijsai It´s showtime 19:30-22:30 Bartender’s Best Rock- und PartynachtShowbühne Sonntag 11:00-12:30 Böhmisch & mehr v. MV Wettenhausen, Frühschoppenkonzert 12:45-13:45 inTONation e. V. Konzert Jugendstreichorchester 14:10-14:40 Tanzschule Panorama Alles tanzt 14:50-15:05 VfL GZ, Abt. Tanz u. Gymn. Tanzvorführungen 15:15-15:45 Herzensangelegenheiten e.V. Die Kraft des Lachens - „Humor trotz(t) Demenz 15:55-16:15 Sportschulen Sonner u. Gürel Kampfsportshow 16:25-16:35 Leipheimer Haufen Kindershowtanz „Viva La Vida“ 16:45-17:05 Türk. Islam Gemeinde Türk. Folklore 17:15-17:35 Konstantina‘s art of dance Let’s dance – Tanzen, das schönste Hobby der Welt 18:00-21:00 MV Reisensburg SerenadeInfohütte bei der Bühne Dossenberger Gymnasium, P-Seminar Andiamo a Venezia - Infos und Leckereien aus Italien Kinderkarussell Herzensangelegenheiten e. V. Mit „Herz“ der Demenz begegnen - Vereinsinfos Shanty-Chor "Tote Möwe" auf der Galeere Santa MariaHeimatmuseum Günzburg geöffnet Sa. 14:00 – 19:00 und So. 14:00 – 17:00 Neue Ausstellung „Die Römer in Günzburg“ Jede volle Stunde Führungen, Eintritt freiMuseumshof Altstadtfreunde Günzburg Café Klein Wien mit Musik VfL Günzburg, Abt. Tanz Sa. 19:00 – 19:30 und So. 15:00 – 15:30 Line-DanceSchloßplatz Christliche Gemeinde Vorführungen an historischer Druckerpresse, Sketche, Lieder VfL Günzburg-Abt. Gymnastik Kinderschminken, Geschicklichkeitsspiele für Kinder FC Günzburg Sa. 18:00-19:00 „Evergreens“ gespielt von der Bigband des Dossenberger Gymnasiums ab 20:00 Partytime mit DJ Blechbätsch’r 19:30-20:00 StandkonzertHofgasse Ortsverein der Imker Imkereiprodukte, Informationen über Imkerei Die Brücke e.V. Info Afrika, Verkauf von Waren aus Afrika Fossilien- und Mineralienfreunde Vereinsinfo, Tombola, Edelsteinwaschen AOK Bayern „Bitte lächeln“ – Schnappschuss mit Freunden oder der Familie Landesbund f. Vogelschutz, KG Gzb. Weißstorch-Beobachtung, Vogelschutz-Infos Pro Arbeit Glücksrad, Lose, Verkauf von HolzartikelnK.K. Priv. SG GZ Armbrust- u. Lichtgewehrschießen Lions-Club Glücksrad, BüchermarktLeo-Club Fotowand für Kinder Samstagabend Partystimmung On the Rocks Sa. ab 21:00 Partytime mit DJ Peter Südlow So. 18:00 Partytime mit Rob’n RolWättegasse Biergarten Café Kulisse Sa. Daniel’s Karaoke Party und So. ab 19:00 Andi HammerschmidtAm Stadtgraben Rock City e.V. Guntiafestival - Rock-Biergarten mit LivebandsKapuzinergasse Kinderschutzbund Spielmöglichkeiten f. Kleinkinder, Basteln, KinderschminkenBgm.-Landmannplatz 4-er Bungee Trampolin Royal Rangers Parcours f. Kinder nach Pfandfinderart UWB Tombola für guten Zweck Jugendtreff Günzburg nur Sa. Infostand u. Aktion für Jugendliche Kolpingverein Günzburg Hau den Lukas und So. zus. Kinderschminken Kinderbahn Lebenshilfe Günzburg e. V. Inklusives PizzabackenDossenbergerhof Stadtkapelle GZ musikalischer Biergarten mit Live-Musik Samstag: 16:30 Musikverein Reisensburg 20:00 Josy Miller Trio Sonntag: 10:30 Frühschoppen Stadtkapelle GZ 14:30 Jugendkapelle u. Schülerkapelle Guntia 17:30 JAZZtaste BIGband der Stadtkapelle WertingenLannionplatz Kreisjugendring Günzburg, Jugendverbände präsentieren sich am Sonntag, 30. Juni, 11:00 – 18:00Malteser-Jugend: „Wir lassen es rollen…“ – Rennstrecke für Holländer-Gefährte, Hau die Nuss Kreisjugendring: Gewinnspiel, Luftballon-Tiere basteln, Buttons Bayerische Sportjugend Günzburg: Bewegung ist toll! Jugendfeuerwehr Günzburg: Feuerwehrauto, Lösch-Spiele Bayerisches Jugendrotkreuz: Erste Hilfe Live FaschingsV Haldenwanger Gaudi e. V. Heißer Draht, Fotokasten Evangelische Jugend: Kreative SpielaktionenWiese Stadtgarten Reit- und Fahrverein Ponyreiten (Sa 16:00-18:00; So. 15:00-18:00)Stand 23.05.2019 / Änderungen vorbehalten