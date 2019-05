Ehrlich Brothers beenden die Tournee in Düsseldorf- Fans der zwei Brüder im Interview

Thomas Rank: Es gibt viele Fangruppen. Findest du das gut?

Thomas Rank. Stand für dich eine andere Gruppe im Raum?

Thomas Rank:Wie bringst du dich in die Wahren mit ein?

Thomas Rank: Bei der Anzahl der Fangruppen, bist du stolz eine „ Wahre“ zu sein ?

Thomas Rank:Wie wurdest du auf die Ehrlich Brothers Aufmerksam?

Thomas Rank: Wenn du andere Fans überreden müsstest, zu den Wahren zu kommen. Was würdest du sagen?

Thomas Rank: Vervollständige den Satz: Ich bin eine wahre, weil......

Thomas Rank: Gibt es etwas, das du verbessern würdest?

Thomas Rank:Ist dir egal wie die Fans miteinander umgehen, oder was würdest du vorschlagen, dass sich das verändert?

Thomas Rank: Erzähle bitte dein schönstes Erlebnis mit der Gruppe?



Dazu wollen sie das Stadion bis auf den letzten Platz ausverkaufen, und somit ihren Fans Danke sagen. Wie sind die Fans zu Fans geworden? Was bedeutet für die Fans die Ehrlich Brothers.Wir haben mit Fans in der Fangruppe " Wahre Ehrlichs" über die Gruppe und viele andere Fragen gesprochenJa finde ich gut, so kann man sich viele Eindrücke aus anderen Gruppen machen.Nein ich finde es nicht optimal, aber eine einzelne riesige Fangruppe ist auch nicht das gelbe vom Ei. Sinnvoll wäre, wenn es schon mehrere Gruppen gibt, das die sich besser vertragen sollten.:Ja und nein. Ich finde zwar, es sollte eine einzige, große Fangemeinschaft geben. Aber natürlich ist es auch gut, wenn viele die Jungs unterstützen.::Also genau genommen finde das nicht so gut, den zu viele kleine Grüppchen können nicht so ganz friedlich nebeneinander existieren.:Naja, viele kleinere Fan Gemeinden sind schon schöner als eine Große mit Tausenden von Fans. Allerdings gibt es auch viel Streit weil viele aufeinander eifersüchtig sind.:Ich finde es nicht gut, dass es viele Fangruppen gibt, da durch die vielen Fangruppen sehr viel Streit unter den Gruppen entsteht bzw. entstehen kann.:Ja, denn jede ist ein bisschen anders und nicht alle Menschen sind gleich. Jeder muss schauen, wo er am besten dazu gehört.Ich finde das weder gut noch schlecht. Ich finde, dass jeder eine Fangruppe gründen kann, aber ich denke auch, dass es nicht so viel Streit geben würde, wenn es nur eine Fangruppe gibt, weil keiner neidisch auf den anderen wäre.:Mir ist es eigentlich egal, wie viele Fangruppen es gibt. Solange man sich untereinander versteht und auch miteinander kooperiert. (Was jedoch ja nicht der Fall ist…) Es können ja nicht alle Fans in einer Gruppe sein…:Nein. Ihr seid einfach die besten..Ich war schon in unzähligen anderen Gruppen, aber entweder wurde ich nicht gut informiert über die Ehrlich Brothers, oder es wurde zu wenig in der Gruppe geschrieben oder ich wurde einfach aus der Gruppe geschmissen/entfernt :-(:Ich bin schon länger beim Fanclub angemeldet, fühle mich da aber nicht wirklich willkommen. Ich schaue da so ca. alle 2 Monate mal durch was es neues gibt, das wars dann aber auch schon. Nebenbei bin ich noch in einem anderen, sehr kleinen Gruppenchat über die EB´s, der aber niemals mit dem der Wahren zu vergleichen ist.:Ja, ich bin bevor ich in die Wahre gekommen bin bei dem Ehrlich Brothers Fanclub eingetreten. Bei die wahre bin ich erst 2 Wochen später eingetreten. Und ich war auch noch in der Ehrlich Brothers Fanbase. Die sich jetzt mit der wahren verschmolzen hat.:Nein.Am Anfang ja, aber später war für mich die Wahre Ehrlichs 4ever die Gruppe gewesen, bei der ich mich am wohlsten fühle und mich verstanden fühle.:Ich bin noch sehr neu in der Gruppe. Dies ist aber die erste, die mir aufgefallen und gefallen hat.:Ich muss ehrlich sein, die Wahre ist nicht meine erste und auch nicht meine einzige Fangruppe, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich jederzeit für die Wahre entscheiden.:Ich war früher in mehreren Gruppen, wo es überall nur Stress gab. Dann entstand die Idee der Wahren, der Gruppe wo genau das vermieden werden sollte. In der fühlt man sich einfach am wohlsten. Mittlerweile habe ich alle anderen Gruppen verlassen und konzentriere mich ausschließlich auf UNS!:Ich helfe Themen für das Magiczin zu finden, wenn gefragt wird, und ansonsten kann mich gerne jeder Fragen ich bin für alles offen...:Ich "rede" bei dem ein und anderen Thema mit und teile Posts, Bilder usw. in/mit der Gruppe.:Da ich nicht in der Nähe der anderen wohne, ist es für mich sehr schwierig mich aktiv einzubringen. Ich probiere aber im Chat mit meiner Lebenserfahrung etwas beizutragen wenn es das braucht. Dank der Wahren durfte ich nun schon das zweite mal bei deinem Interview dabei sein und ich durfte mich bei Miriams Heft für Andreas und Chris beteiligen.:Nicht sehr viel, da ich Berufstätig bin, lese ich nur abends die Nachrichten durch. Und schreibe nur ab und zu was dazu. Manchmal schicke ich ein Foto rein das andere gerne hätten, das ist aber sehr selten.:Ich bin einfach ein Fan der sehr gerne in der WhatsApp Gruppe unterwegs ist.:Ich schreibe in der Gruppe, zu einzelnen Themen, beantworte Fragen, wenn jemand etwas wissen möchte und habe schon Fanartikel der Wahren gekauft.Bis jetzt noch nicht so viel, aber ich beantworte zum Beispiel dieses Interview und steuere Texte für das Magazin bei.Ich bin jetzt nicht die Aktivste in der Gruppe. Manchmal sage ich meine Meinung zu bestimmten Themen, aber ich versuche mich meistens aus Diskussionen oder Streits rauszuhalten.:Ich spamme gerne. Nein, also ich bin schon eine der aktivsten in der Gruppe und versuche zu helfen wo ich kann.Ja ich bin sehr stolz darauf, denn ich fühle mich in der Gruppe sehr wohl, ich habe schon viele neue Freunde gefunden, die ich nicht mehr missen möchte.Auf jeden Fall :-) Möchte ich auch nicht mehr missenJa definitiv!!!:Ja ich bin schon stolz bei der wahren dabei zu sein. Da ist es egal wie alt man ist oder wie man aussieht.:Was heißt stolz... Ich bin einfach Glücklich von vorne rein in so eine Tolle Fan Gemeinde gekommen zu sein.Ja ich bin total stolz ein Mitglied der Wahren zu sein, da in dieser Gruppe der Zusammenhalt groß geschrieben ist und jeder für jeden da ist.:Ja natürlich ;)Natürlich bin ich stolz eine Wahre zu sein. Diese Gruppe ist wie meine zweite Familie. Man kann einfach über alles reden und jeder wird freundlich empfangen.:Auf jeden Fall. Ich bin seit Anfang an in der Gruppe und könnte mir ein Leben ohne die Mädels und unsere Männer gar nicht mehr vorstellen. Man wäre es langweilig…Das schönste Erlebnis... Ich habe die Hände der beiden Berührt, als sie nach der Quadillusion durchrannten. Und ich habe ein Video zum Geburtstag von den beiden bekommen.:Handabklatsch mit Andreas nach der Quad-Illusion.:Da gibt’s einige. Eins der schönsten war am Muttertag als ich zusammen mit meinem Mann und meinen beiden Kids in Zürich bei unserer ersten live Show von ihnen waren.Mit den definitiv schönsten Momenten haben die Ehrlichs nur indirekt zu tun. Zum Beispiel wenn sie bei meiner Teenie Tochter mit Aspergerautismus ein herzhaftes Lachen auslösen oder sie dank den Ehrlichs in ihrer Show sehr weit über ihr „können“ steigt und ohne gross Probleme die ganze Show durchsteht und sich sogar zusammen mit ihrem kleineren Bruder zu den anderen Kids bei Klitzeklino traut. Dank den Ehrlich Brothers hab ich auch wieder zu meinem alten Hobby der Zauberei gefunden, die ich in den letzten 18-20 Jahren ruhen ließ weil mir immer alle gesagt haben, das bringt eh nix:So viel kann ich nicht erzählen. Ich habe die beiden noch nicht getroffen. Nur 1 Selfie nach der Monstertruck Illusion mit Chris. Das war ziemlich schnell rum. Geredet mit ihm habe ich nicht viel. Aber eine schöne Erinnerung ist es alle mal.:Jeder Moment mit den Ehrlich Brothers ist einfach Magisch! Doch einer meiner schönsten war als die beiden mir für ein paar Sekunden in die Augen geschaut haben, dass war einfach unbeschreiblich.:Mein schönstes Erlebnis mit den Ehrlich Brothers ist, dass ich zum einen viele Bekanntschaften durch die Gruppe der Wahren Ehrlichs 4 ever Gruppe gemacht habe und dass ich durch die 1. Folge des Showdown der Weltbesten Magier, 2 neue gute Freunde hinzubekommen habe, mit denen ich viel unternehme.:Als ich das erste mal die Ehrlich Brotrehs bei der Show Faszination live gesehen habe. Es war Hammer!!:Also ich habe sie noch nicht persönlich getroffen oder so, aber mein schönstes Erlebnis war in Wetzlar in der Ritual Arena am 1. März 2018. Ich war da mit meiner Oma und meiner Cousine und wir saßen ganz hinten oben in der Mitte. Bei der Illusion mit dem Quade sind sie direkt neben uns aufgetaucht und Chris hat mir in die Augen geguckt. Das war bisher das schönste Erlebnis, aber eigentlich ist jede Show schon ein Erlebnis für sich.:Jeder Moment in der Show ist einzigartig. Das schönste Erlebnis hatten meine Freundin und ich jedoch am 11.5.19, als wir ein Met&Grete mit Chris hatten. Es war „derbe nie“ ihn mal von ganz nah zu sehen. Weiterrudern waren Zauberwelten, die zwei Showdowns in Stuttgart und der eine, bei dem ich in Münster dabei war, sehr magisch.:Ich habe Magie Träume Erleben,im Fernseher gesehen, und war sofort hin und weg von den beiden. Vor allem Chris hat es mir angetan.:Im TV so ein wenig und dann durch den Gewinn von Tickets für die "Faszination" Show sehr :-)Ich hab sie vor einigen Jahren mal per Zufall im TV gesehen bei einem Auftritt in einer TV Show:Hab sie auf RTL gesehen zuerst Magie Träume erleben und dann die Stadionshow und danach wollte ich sie unbedingt mal live sehen. Bin jetzt seit September 2016 Fan. Live zum ersten mal März 2017 in Stuttgart.Ich habe Weihnachten 2017 Tickets für den 16.2.18 von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Ich kannte die beiden bis zu dem Datum gar nicht und hatte auch noch nie was von den beiden gehört. Allerdings bin ich seid diesem Abend im Ehrlich Fieber.:Ich wurde durch die Werbung für die Erstausstrahlung des 1. Programms Magie- Träume erleben auf RTL vor einigen Jahren aufmerksam und bin seitdem Fan von den Jungs.:Es war ein Weihnachtsgeschenk von meinem Vater.Der Exfreund meiner Mutter hatte uns für den 30. Dezember 2016 Tickets geschenkt, weil er sie irgendwann mal im Fernsehen gesehen hat und die beiden haben echt fasziniert. Dann hat sich der Rest so ergeben.:Meine Mutter hat mir 2014 von zwei Magiern erzählt, die bei Volle Kanne im ZDF waren, da ich mich schon seit meiner Kindheit für Magie interessiere. Dann habe ich mich mit ihnen befasst, habe ihnen auf Facebook gefolgt und 2016 habe ich dann Tickets gewonnen und konnte so ENDLICH zu meiner ersten Show.Kommt in diese Gruppe, ihr findet wahre Freunde, eine Ehrlich Gruppe, keinen Streit, und so tolle Menschen die ein sofort ans Herz wachsen.:Bei den Wahren seid ihr stets über die Ehrlich Brothers informiert, es gibt eigenen Merch und man kann mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten von jung bis alt schreiben.:Ich hab sie vor einigen Jahren mal per Zufall im TV gesehen bei einem Auftritt in einer TV Show:Ich würde sagen das in dieser Gruppe jeder herzlich willkommen ist egal welchen Alters und Geschlechts. Niemand wird hier gemobbt oder diskriminiert. Und das die Regeln immer eingehalten werden.:Ohje, da würde ich glaube ich zu viele Gründe nennen können um sie jetzt hier zu schreiben...:Ich würde sagen, dass der Zusammenhalt in der Wahren groß geschrieben wird, dass jeder für jeden da ist und man bei einem Problem sich mit den anderen darüber austauschen kann:Dass es eine supernette Gruppe ist, man kann hier Dinge diskutieren, es gibt Fantreffen und dass es ein Hammer Fanmagazin gibt:Ich würde ihnen sagen, dass die Gruppe wie eine Familie ist und man immer über alles reden kann. Natürlich gibt es auch alles über die Ehrlichs was man wissen muss und es ist einfach toll, Leute zu kennen, die genau das selbe lieben, wie du selber.Wir sind einfach die Größten… und die Besten ! Bei uns hält man zusammen und wir sind eine große Familie mit Mama Jussy und Papa Karin.:Ich zu dem stehe was ich tue, zu den Ehrlich Brothers 10000%stehe, man sich in der Gruppe zu 100% verlassen kann.:ich so akzeptiert werde, wie ich bin und Fan sein kann :-)ch es super finde wenn jeder Fan gleich viel wert ist, egal ob er aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommt:ich bin eine wahre weil, man durch diese Gruppe wundervolle, nette und auch neue Menschen kennenlernen kannDa weiß ich gerade gar nicht was ich schreiben soll. ?:.. ich es toll finde in der tollsten Gruppe zu sein und ich es wichtig finde, dass man zusammenhält und sich nicht anfeindet und ich es auch zeige durch die Fanartikel, dass ich eine Wahre bin.:Weil ich ein wahrer Ehrlich Brothers Fan bin :):... weil ich die Ehrlichs liebe und weil ich gerne andere Ehrlich Fans kennenlernen wollte. Ich liebe es einfach, mit anderen Menschen über die Ehrlichs zu reden, aber die meisten die keine Fans sind, nervt es meistens. In der Gruppe nervt es niemanden.Wir wie eine große Familie sind und man immer jemanden findet der einem zuhört und ich seit der ersten Sekunde dazu gehöre und stolz drauf bin!:Ich würde tatsächlich nichts verbessern.. alles super...:Fällt mir im Moment nichts ein:Ja, schauen das die Treffen näher am Bodensee statt finden 😉 Viel lässt sich da kaum verbessern.Nein es gibt in dieser Gruppe nichts zu verbessern, die Admins die sie gegründet haben, machen ihre Sache mehr als gut:Nein.Nein, ich finde es alles total super :-):Nein, da fällt mir spontan nichts ein:Da gibt es nur eine Antwort: Nein! Ich finde dass es nichts zu verbessern gibt.:Nein, ich denke nicht.:Ich finde nicht das es egal ist wie die Fans miteinander umgehen, ich möchte das alle Freundlich und Respektvoll miteinander umgehen, auch das es Frieden zwischen den anderen Fangruppen bzw. Clubs gibt, denn immerhin sind wir alle von einem begeistert und das sind eben die Ehrlich Brothers, Chris und AndreasNatürlich ist es mir nicht egal, wie die Fans miteinander umgehen, denn dadurch können Fans verloren werden und man bekommt etwas Angst vor bevorstehende Shows. Jeder Fan ist wertvoll und gleich bedeutsam.Nein mir ist es absolut nicht egal wie die Fans miteinander umgehen. Ich finde jeder sollte respektvoll behandelt werden da jeder Mensch es wert ist Respekt vor ihm zu haben, egal welches Alter dieser hat oder welchen Beruf etc….. Ich bin total gegen Mobbing da ich selber Jahrelang in Schule und Beruf gemobbt wurde und meine Kids das Thema durch ihre Handicaps in der Schule leider auch schon zu genüge erleben mussten.:Nein mir ist es überhaupt nicht egal das es so ein Fankrieg überhaupt gibt, ich finde es Kindergarten Niveau. Man kann doch Fan sein ohne diesen ganzen psychoquatsch.Ich würde vorschlagen das sich die Admins der Gruppen sich vertragen und sich zusammen setzen, dann tun es die Mitglieder auch.:Das ist mir ganz und gar nicht egal aber damit wir alle in ruhe Fan sein können muss jeder seinen Teil dazu geben.Mir ist es nicht egal, wie die anderen mit einem umgehen. Ich finde es total blöd, dass man sich so anfeindet und man immer besser sein will, wie die anderen Gruppen. Ich würde vorschlagen, dass man sich nicht so anfeindet und nicht über die anderen Gruppen ablästert.Fans sollten immer friedlich miteinander umgehen, denn wir sind doch alle Fans von den Ehrlich Brothers, da muss man sich doch nicht streiten. Wir haben doch alle das selbe Ziel: Die Ehrlich Brothers zu unterstützenMir ist es natürlich nicht egal, wie man miteinander umgeht und ich finde, dass es niemandem egal sein sollte. Ich finde, dass man immer freundlich miteinander umgehen sollte.Ich würde vorschlagen, dass wenn es z.B unter zwei Personen aus verschiedenen Fangruppen sich streiten, sollten sie das alleine unter sich klären und nicht groß in den Gruppen das Thema diskutieren oder streiten, weil so könnte es passieren, dass sich ganze Gruppen bekriegen. Ich finde auch, dass es in den Gruppen die Regel geben sollte, dass man nicht in der Gruppe über andere lästern darf, sonst wird man rausgeworfen.:Mir ist das ganz und gar nicht egal, wie die Fans miteinander umgehen. Es ist einfach erschreckend zu Hören was vielen Leuten schon wiederfahren ist (z.B. Mobbing). Ich finde man sollte einfach alle akzeptieren so wie sie sind und nicht vor Neid (z.B. deine Fanfiction ist besser wie meine oder du hast Chris schon mal getroffen) zerplatzen.:Ich bin noch nicht solange in der Gruppe somit habe ich noch kein schönstes Erlebnis ,, ich bin auf jeden Fall dankbar dabei zu sein,, und hoffe das ich euch alle bald mal treffen kann...:Fantreffen Zauberwelten Juni 2018 in Stuttgart. Und Kennenlernen eines Mitgliedes.:Das sind zu viele um sie hier zu nennen. Das schönste finde ich das ich dank der Wahren viele nette Leute kennenlernen durfte, auch wenns bisher nur im Chat war.:Mein schönstes Erlebnis war letztes Jahr im Juli bei Zauberwelten. Da haben wir uns getroffen und vor der Show schon unseren Spaß gehabt.:Ich habe noch nicht viele aus der Gruppe getroffen, aber ich denke das Gruppentreffen bei der Stadion Show wird das schönste werden.Mein schönstes Erlebnis in der Gruppe ist, dass ich schon viele Leute kennenlernen durfte durch Whatsapp Chats und das beste Erlebnis wird noch kommen, wenn ich viele Mitglieder von der Gruppe persönlich kennenlernen darf bei der Stadionshow in Düsseldorf.Ebenso finde ich es total schön in der Gruppe, wenn man so viele herzliche Glückwünsche zum Geburtstag bekommt.Da gibt es noch gar keins, das wird aber bestimmt noch passieren! ;):Bisher war mein schönstes Erlebnis, dass mir alle zum Geburtstag gratuliert haben, aber ich denke, dass das Fantreffen bei der Stadionshow auf jeden Fall mein schönstes Erlebnis mit der Gruppe sein wird.:Jeder Tag ist etwas Besonderes, wenn wir über die Ehrlich Brothers schreiben, uns gegenseitig bei Problemen helfen oder einfach gemeinsam was zum Lachen haben. Jedoch war mein schönstes Erlebnis bis jetzt das Gruppentreffen bei Zauberwelten. Aber das wird beim Stadion ja nochmal getoppt… 