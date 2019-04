DSDS 2019 - hier kommen die Singles der vier Finalisten-Gestern Singleveröffentlichungen

Gestern wurden die Singles der vier Finalisten von DSDS veröffentlicht.





Alicia-Awa Beissert - „Good Things“:

Davin Herbrüggen - „The River“:

Joana Kesenci - „Like A Fool“:



Nick Feretti - „Anyone Else“:

„Good things don´t come easy“ heißt es so treffend im Refrain von „Good Things“. Denn für die besten Dinge im Leben lohnt es sich immer, zu kämpfen. Eine wichtige Erfahrung, die auch Alicia-Awa Beissert gemacht hat. Mit ihrer unglaublichen Ausstrahlung und ihrer unverwechselbaren, souligen Powerstimme hat sich die 21-Jährige bis in die Endrunde der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ vorgearbeitet - mit „Good Things“ veröffentlicht Alicia ihren Finalsong nun als offiziellen Single-Track!Davin Herbrüggen ist Herzensmensch mit Leib und Seele, wie der 20-Jährige aus Oberhausen jeden Tag mit seiner Tätigkeit in der Altenpflege demonstriert. Und auch im Privatleben ist er ein echter Kumpeltyp, der die Leute um ihn herum sofort mit seiner sympathischen, herzlichen und offenen Art für sich einnimmt. Schon beim ersten Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ stellte Davin auch sein enormes musikalisches Gesangstalent und seine Bühnenpräsenz unter Beweis, mit der er das Publikum im Handumdrehen für sich gewinnen konnte. Mit „The River“ legt Davin Herbrüggen nun seine Finalsingle vor!Manchmal sind es gerade die etwas introvertierten, zurückhaltenden und leisen Menschen, die das Publikum am meisten mit ihrer Musik berühren. So wie Joana Kesenci zum Beispiel: Schon im ersten Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ begeisterte die 17-jährige Schülerin aus Gronau die Jury und die TV-Zuschauer gleichermaßen mit ihrer sympathisch-schüchternen Art. Doch sobald das Ausnahmetalent mit den aramäischen Wurzeln ein Mikrophon in die Hand nimmt, blüht sie zu voller stimmlicher Größe auf – wie Joana Kesenci auch mit ihrer mitreißenden Finalsingle „Like A Fool“ zeigt!Schon sein Name klingt nach großer Freiheit, nach Fernweh und nach Abenteuer: Niemand Geringerer, als Dieter Bohlen entdeckte den charismatischen Straßenmusiker in einer Fußgängerzone von Palma de Mallorca. Doch nicht nur der Pop-Titan himself war von den außerordentlichen Gesangsqualitäten des 29-Jährigen sofort überzeugt – mit seinen gefühlvollen Performances begeisterte der zweifache Familienvater während der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ neben der restlichen Jury auch ein völlig hingerissenes Millionenpublikum. Mit seinem offiziellen Finalsong „Anyone Else“ bringt Nick Feretti nun die Herzen seiner Fans zum Schmelzen!HIER NOCH DIE INSTAGRAMM ADRESSEN:Alicia Awa Beissert: https://www.instagram.com/aliciaawa_/ Joana Kesinci: https://www.instagram.com/joanakesenci_official/ Nick Ferretti: https://www.instagram.com/nickferrettiofficial/ Davin Herbrüggen: https://www.instagram.com/davinherbrueggen/