DRITTE WAHL ELFENTANZ UND TORTENSCHLACHT SUPPORT: apRon 25.11.2017 // KJH HALLSCHLAG // STUTTGART // 20.00 UHR

Aufgrund der großen Nachfrage wird das Konzert von Dritte Wahl am 25.11.2017 vom Universum in das KJH Hallschlag verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.



Die Tournee zum neuen Album „10“ im Herbst 2017Im deutschsprachigen Punkrock sind DRITTE WAHL seit Jahren eine Institution. Gefühlt touren die vier Musiker aus Rostock ständig quer durchs Land. Im Frühjahr 2017 macht die Band nun nach knapp 3 Jahrzehnten zum ersten Mal eine längere Bühnenpause, um die Arbeit an ihrem neuen Album abzuschließen.Der kommende Longplayer mit dem Namen „10“ kommt am 01.09.2017 in die Läden und dann geht es im Herbst 2017 wieder auf die Straße und in die Clubs. Unter dem Motto „Elfentanz und Tortenschlacht“ gibt es ein neues Programm mit neuen Songs, etlichen Klassikern und einigen Überraschungen zu hören und zu sehen. Im Jahr 2018 feiert die Band dann den dritten runden Geburtstag. Wer die sympathischen Herren von der Küste noch einmal U30 sehen möchte, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.