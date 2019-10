DREAM & FLY –Die spektakuläre neue Show der Ehrlich Brothers-Live unter anderem in Neu- Ulm- Über 120.000 Tickets bereits Verkauft- Riesige Nachfrage

Nicht nur die Künstler, auch die Fans sind bereits in Vorfreude auf das größte Magie-Spektakel, das jemals für eineTour auf die Beine gestellt wurde. Bereits 120.000 Fans haben sich ihre Tickets gesichert. Aufgrund der riesigen Nachfrage sind ab sofort weitereZusatzshows im April und Mai 2020 im Verkauf. Die kompletten Tourdaten und Tickets gibt es unter www.ehrlich-brothers.com.Andreas und Chris Ehrlich werden inDREAM & FLYmit noch nie dagewesenen Illusionen die größten Arenen rocken; nicht nur vor dem beeindruckenden, aufwändig inszenierten Bühnenbild, sondern auch auf einer eigens dafür gebauten Centerstage inmitten der Zuschauer.Aus Feuerflammen schmieden die beiden Zauberbrüder magisch einen echten Lamborghini, ganz in Gold. James Bond würde erblassen, würde er erleben, wie dieser einzigartige Supersportwagen abhebt und über die Köpfe der Zuschauer hinwegfliegt.Für die Kids gibt es eine Illusion, die Träume wahr werden lässt: Auf der Bühne erscheint das größte Süßigkeiten-Glas der Welt,prall gefüllt mit Leckereien, die anschließend im Publikum verteilt werden.Auch das ist neu: Die Ehrlich Brothers bringen ihre eigene Live-Band mit, um ihre spektakulärenIllusionen mit heißen Grooves und mächtig Power zu unterlegen. Zwanzig 40-Tonner LKW werden gebraucht, um das Equipment für die Mega-Showzu transportieren. Eine erste Kostprobe gab es am 15.Juni 2019 im Düsseldorfer Fußballstadion, wo es den Ehrlich Brothers gelang, zwei neue Weltrekorde aufzustellen: „Die meisten Zuschauer bei einer Zaubershow“(40.211) und „Der Zaubertrick mit den meisten beteiligtenZuschauern“(36.190)."