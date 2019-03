Anzeige

DONAU 3 FM E-Sports Schwabencup auf der LWF

DONAU 3 FM und die Messe Leben Wohnen Freizeit veranstalten am 06. und 07. April den DONAU 3 FM E-Sports Schwaben Cup! FIFA 19 Virtuosen können sich und einen Mitspieler auf donau3fm.de anmelden, als Gewinn winken 1.000 € Sieger-Preisgeld! Gespielt wird Fifa 19 auf der Playstation 4, jeweils Zwei gegen Zwei im KO-System.

„Leben, Wohnen und Freizeit – das sind heutzutage nicht mehr nur Küchenhelfer und Staubsauger, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und neue Interessen entstehen. Eine, immer mehr an Bedeutung gewinnende, davon ist der E-Sport. Heute wird in fast jedem Wohnzimmer gedaddelt, gezockt und sich duelliert.“, weiß DONAU 3 FM Programmdirektor Marco Worms, „Deswegen wollen wir diesen Trend auch auf die größte Verbrauchermesse der Region bringen. E-Sportler füllen ganze Hallen, mit Tausenden von Zuschauern. Egal ob Fußball, ein Renn- oder MOBA-Spiel (Multiplayer Online Battle Arena) gezockt wird“.

Mit 64.000 Besuchern pro Jahr ist die LWF Ulm die größte Verbrauchermesse der Region. Es werden Produkte, Dienstleistungen, innovativen Neuheiten und aktuellen Trends vorgestellt und genau in dieses Portfolie reiht sich der DONAU 3 FM E-Sports Schwabencup am 06. und 07. April ein. Auf der großen Show-Bühne werden insgesamt 16 Zweierteams gegeneinander antreten und per KO-System um den Einzug ins große Finale kämpfen, welches am Sonntag 07.04. gegen 16 Uhr stattfinden wird. Das Gewinnerteam darf sich über 1.000 Euro Preisgeld freuen.

Interessierte können sich auf donau3fm.de anmelden – einzige Voraussetzung: alle Teilnehmer müssen mindestens das 16. Lebensjahr erreicht haben. Für Besucher der LWF ist das Zuschauen des Schwabencups natürlich umsonst, ein passendes Rahmenprogramm wird den Zuschauern geboten.

Tickets für die Leben-Wohnen-Freizeit Messe Ulm, welche die Themen Haus, Bauen und Energie, Wohnen und Ambiente, Küchentrends, Garten und Outdoor, Grillen und Genuss, Mode, Beauty, Fitness, Wellness und Gesundheit umfasst, sind an der Messe Ulm erhältlich.

