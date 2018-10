DONAU 3 FM DISCO FEVER BLAUSTEIN am 20.10.18

„Die erfolgreichen Blausteiner Event- und Veranstaltungstechnik-Profis um Steffen Maurer werden mit ihrer Licht- und Tontechnik den Bauhof Blaustein in eine Off-Location Club Atomsphäre verwandeln, wie sie sonst nur in den angesagtesten New-Yorker Clubs herrscht“, freut sich DONAU 3 FM Geschäftsführer und langjähriger Veranstalter Carlheinz Gern über das neue Format. „Die Stadt Blaustein stellt uns eine einzigartige Location zu Verfügung. Der Bauhof, in dem sonst Räumfahrzeuge und der städtische Fuhrpark lagern wurde so noch nie genutzt und wird es vermutlich auch in Zukunft nicht… Mit einer Ausnahme: unserem DONAU 3 FM DISCO FEVER BLAUSTEIN.“.Neben der visuellen Einzigartigkeit der Veranstaltung sorgt DONAU 3 FM DJ „Tarzan“ aka Michael Kordick für die passende, musikalische Unterhaltung. Beginn des DONAU 3 FM DISCO FEVER BLAUSTEIN am 20. 10.2018 wird um 21 Uhr sein. Tickets können auf www.donau3fm.de erworben werden, oder an einer unserer Vorverkaufsstellen:• OLYMPIA FITNESS, Am Schinderwasen 2, 89134 Blaustein• Schwaibold Uhren-Schmuck, Marktpl. 8, 89134 Blaustein• Cafe Spielburg, Hummelstraße 9, 89134 Blaustein• SPARKASSE BLAUSTEIN, Hummelstraße 8, 89134 BlausteinDie Adresse des Blausteiner Bauhofs ist Blautalstraße 12-14, 89134 Blaustein.