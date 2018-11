Neben den Single-Vorboten „Yallah Habibi“, „El Paradiso“, „Ole Ole“ und „Symphony“ findet man 17 weitere erstklassige Songs auf CD1, welche den typischen DJ Antoine Sound widerspiegeln und mit neuen, einzigartigen Kompositionen frischer denn je klingen. Die Fans dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus starken Partyhymnen wie „Loved Me Once“, „Hi Peter“ und „Party Time“ sowie aufregenden, von Pop beeinflussten Songs, wie "Youth Of Tomorrow", Stuck On You“ und "The Time Is Now" freuen.Neben dem, mit vielen, potentiellen Hits aufwartenden Album, wird der Hörer auf CD2 in die Welt von DJ Antoines erfolgreichsten Singles geführt. Ein Hit reiht sich an den nächsten. Mit dabei natürlich u.a. Welcome To St. Tropez & Ma Chérie, sowie 20 weitere, millionenfach gehörte Hits!Dem Schweizer Dream Team, bestehend aus DJ Antoine und seinem Studio-Partner Mad Mark, ist es einmal mehr gelungen ein herausragendes Album zu erschaffen, welches jeden Fan & Kritiker begeistern wird!Album Tracklist: “DJ Antoine – The Time Is Now”CD101. DJ Antoine feat. Eric Zayne & Jimmi The Dealer - Loved Me Once (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)02. DJ Antoine vs Mad Mark feat. Jimmi The Dealer - Downfall (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)03. DJ Antoine feat. Kidmyn, Armando & Jimmi The Dealer - Symphony (DJ Antoine vs Mad Mark 2k18 Mix)04. DJ Antoine feat. Joe Killington - Youth Of Tomorrow05. DJ Antoine feat. Armando & Jimmi The Dealer - El Paradiso (DJ Antoine vs Mad Mark 2k18 Mix)06. DJ Antoine - La Vie En Rose (DJ Antoine vs Mad Mark 2k17 Mix)07. DJ Antoine, Paolo Ortelli, Machel Montano & Dago - Party Time (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)08. DJ Antoine feat. Karl Wolf & Fito Blanko - Ole Ole (DJ Antoine vs Mad Mark 2k18 Mix)09. DJ Antoine - Hi Peter10. DJ Antoine feat. Armando - The Time Is Now (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Future Mix)11. DJ Antoine feat. Jimmi The Dealer - 4AM (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)12. DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix - Yallah Habibi (DJ Antoine vs Mad Mark 2k18 German Mix)13. DJ Antoine & ASF feat. Pitbull & David Rush - Stuck On U (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)14. DJ Antoine feat. Craig Smart & Boe Brady - Win It All (DJ Antoine vs Mad Mark 2k18 Mix)15. DJ Antoine feat. Kidmyn, Armando & Jimmi The Dealer - Symphony (Kidmyn Remix)16. DJ Antoine vs Mad Mark - Baby, Let Me Tell You… (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)17. DJ Antoine feat. Alisha Pillay & Andrés Gabetta - Come 2 Life (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Future Mix)18. DJ Antoine, Chris Willis & Mr. Mike - We Are Fashion [Pump It Up] (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)19. DJ Antoine feat. Armando & Jimmi The Dealer - La Cantina (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)20. DJ Antoine feat. Armando & Kidmyn - Erase21. DJ Antoine feat. Jimmi The Dealer - Shine (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Trapped Mix)CD201. DJ Antoine vs Timati feat. Kalenna - Welcome To St. Tropez (DJ Antoine vs Mad Mark Radio Edit)02. DJ Antoine feat. The Beat Shakers - Ma Chérie (DJ Antoine vs Mad Mark 2k12 Radio Edit)03. DJ Antoine - Bella Vita (DJ Antoine vs Mad Mark 2k13 Radio Edit)04. DJ Antoine vs Mad Mark - Sky Is The Limit (Album Version)05. DJ Antoine vs Mad Mark feat. B-Case & U-Jean - House Party (Radio Edit)06. DJ Antoine feat. Akon - Holiday (DJ Antoine vs Mad Mark 2k15 Radio Edit)07. DJ Antoine & Timati feat. Grigory Leps - London (Stereoact Radio Edit)08. DJ Antoine - This Time (DJ Antoine vs Mad Mark 2k12 Radio Edit)09. Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money - I'm On You (DJ Antoine vs Mad Mark Video Re-Construction)10. DJ Antoine feat. Jay Sean - Weekend Love (DJ Antoine vs Mad Mark 2k16 Album Version)11. DJ Antoine & Dizkodude feat. Sibbyl - I Love Your Smile (Dizkodude Original Mix)12. DJ Antoine vs Mad Mark - Broadway (Radio Edit)13. DJ Antoine feat. Conor Maynard - Dancing In The Headlights (Radio Edit)14. Rene Rodrigezz vs DJ Antoine feat. MC Yankoo - Shake 3x (2k12 Radio Edit)15. DJ Antoine feat. Tom Dice - Sunlight (DJ Antoine vs Mad Mark Radio Edit)16. DJ Antoine - Light It Up (DJ Antoine vs Mad Mark 2k14 Radio Edit)17. DJ Antoine vs Mad Mark - Crazy World (Radio Edit)18. DJ Antoine vs Mad Mark feat. Temara Melek & Euro - Go With Your Heart (Radio Edit)19. DJ Antoine feat. Storm - Woke Up Like This (DJ Antoine vs Mad Mark 2k15 Radio Edit)20. DJ Antoine - All We Need (Radio Vocal Mix)21. DJ Antoine - Thank You (Album Version)22. DJ Antoine - Megamix