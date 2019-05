Dimitri Vegas& Like Mike veröffentlichen mit Paris Hilton eine Single

Jeder Schritt, den sie in ihrer Karriere machen, führt Dimitri Vegas & Like Mike auf ein nächsthöheres Level. Nachdem sie mit wegweisenden Künstlern wie Gucci Mane und HipHop-Star Wiz Khalifa auf dem sehr erfolgreichen Track „When I Grow Up“ zusammengearbeitet hatten, schreiben Belgiens beliebtestes Brüderpaar mit der Zusammenarbeit mit der weltbekannten Fashionista, deren Antlitz bereits ungezählte Magazin-Titelseiten schmückte, ein weiteres höchst glamouröses Kapitel in ihrer außerordentlichen Geschichte. Gleichzeitig loten die beiden, die im Rahmen der MTV Awards als „Best Belgian Act“ ausgezeichnet wurde, immer wieder Grenzen aus, was innerhalb des Dance-Genres möglich ist.„Best Friends Ass“ besticht mit allen Qualitätsmerkmalen einer Dimitri Vegas & Like Mike-Produktion, eine rollende Bassline bildet das starke musikalische Fundament für Paris‘ Stimme, die die Hauptrolle einnimmt. Der Text verleiht dem Track eine spielerische Note und ist prädestiniert dazu, zum Party-Starter der kommenden Saison zu werden. Die Produktionsskills der beiden ergänzen sich perfekt mit Paris‘ Vocals und der catchy Song geht beim ersten Hören sofort ins Ohr. Mit „Best Friends Ass“ gelingt Dimitri Vegas & Like Mike einmal mehr die souveräne Gratwanderung zwischen Club-Sound und Maistream und schaffen einen Dance-Pop-Song, der sowohl auf den Hauptbühnen bei Festivals als auch im Radio funktioniert.