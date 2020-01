DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS TIMMY TRUMPET - THE ANTHEM (DER ALTE) VÖ: 17.01.2020

Die Nummer hat sich bereits live in den Sets von beiden Künstlern mehr als bewiesen und wird in diesem Jahr zum absoluten Festival Dauerbrenner avancieren."The Anthem (Der Alte)" ist die perfekte Kombination von Timmys markantem Trompeten-Sound mit der charakteristischen Partymelodie der belgischen Brüder. Das Trio hat eine Hymne kreiert, die auch dieses Jahr wieder die größten Dancefloors und Festivalbühnen der Welt zum Beben bringen wird.In den letzten zehn Jahren haben sowohl Dimitri Vegas & Like Mike als auch Timmy Trumpet neue Maßstäbe in der elektronischen Dance Musik gesetzt.Das in Belgien geborene Duo Dimitri & Mike löste in ihrer Heimat nicht nur eine musikalische Revolution aus, sondern verbreitete diese musikalische Botschaft auch in die Welt, sodass sie nicht nur einmal, sondern zweimal (und immer noch) zu den Nr. 1 DJs der Welt gewählt wurden.Timmy Trumpet trieb seine musikalische Vision in der südlichen Hemisphäre in seiner Heimat Australien aktiv voran, bevor er die Welt mit seinem einzigartigen Stil und seinem musikalischen Flair erstürmte. Nach mehreren Jahren unerbittlichen Aufstiegs gilt Timmy heute als einer der aufregendsten Heavy Hitter in der EDM-Landschaft.Nun eröffnen Dimitri Vegas, Like Mike und Timmy Trumpet mit ihrer gigantischen Kollaboration "The Anthem (Der Alte)" das neue Jahr und werden garantiert für noch größere und massivere Erfolge sorgen!Kaufseite:YouTube Music: