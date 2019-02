Dimitri Vegas & Like Mike ft. Era Istrefi - Selfish

Das Brüderpaar Dimitri Vegas & Like Mike zählt seit Jahren zu den ganz großen Namen der internationalen Dance-Szene. In ihrer Karriere arbeiteten die beiden bereits mit einer Reihe von hochinteressanten Kollaborationspartnern verschiedenster Genres zusammen, darunter Trap-Pionier Gucci Mane („All I Need“) und HipHop-Star Wiz Khalifa (bei der Sommer-Hymne „When I Grow Up“). Mit Era Istrefi holte sich das Duo nun eine der glamourösesten Künstlerinnen unsere Zeit ins Studio: nach ihrem Durchbruch mit dem Top-Ten-Hit „BonBon“ 2016 war Istrefi u.a. an dem WM-Song „Live It Up“ beteiligt, der in Kollaboration mit Nicky Jam, Will Smith und Diplo entstanden war. Im Dezember spielten Dimitri Vegas & Like Mike, die jüngst mit dem MTV Award als „Best Belgian Act“ ausgezeichnet wurden, eine ausverkaufte „Garden of Madness“-Homecoming-Show im Sportpaleis Antwerpen.