Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Afro Bros, Daddy Yankee und Natti Natasha schließen sich zusammen für den Reggaeton Summer Slammer ‘Instagram’

Das Powerduo Dimitri Vegas & Like Mike zeigen weiterhin ihre Fähigkeit sich verschiedener Stile zu bedienen und ihren eigenen daraus zu machen. Der Stammbaum ihrer Kooperationen ist ein Beweis für ihre genreübergreifende Vielfalt mit so unterschiedlichen Künstlern wie Ne-Yo, Gucci Mane, Hans Zimmer, Paris Hilton, Diplo, Era Istrefi, Wiz Khalifa und Snoop Dogg, während sie als DJ Mag awarded #1 DJ Duo' und Botschafter für das globale Mammutfestival Tomorrowland weltweit die Festivalszene dominieren.David Guetta hat sich als wohl größter und erfolgreichster DJ aller Zeiten etabliert, indem er Tanzmusik mit urbanen Künstlern verschmilzen lässt. Durch die Zusammenarbeit mit einigen der größten Namen in den Bereichen Hip-Hop, R&B und Pop und die Neuerfindung ihres Sounds für die elektronischen Dancefloors schuf Guetta die Pop-Alchemie. Black Eyed Peas, Kelly Rowland, Akon, Rihanna, Sia, Lady Gaga, Usher, Madonna, Justin Bieber, Nicky Minaj, Guettas Qualität als Produzent hat eine neue Vorlage für den Sound des kommerziellen Radios gegeben. Dies war entscheidend dafür, dass die elektronische Musik zur größten Jugendbewegung seit der Erfindung des Hip-Hop wurde. Natürlich dürfen auch seine eigenen bahnbrechenden Leistungen nicht übersehen werden. 50 Millionen verkaufte Alben und Singles; über 10 Milliarden YouTube- und Spotify-Plays; zahlreiche #1-Singles und Platin- und Gold-Zertifizierungen weltweit; zwei Grammys für Best Remixed Recording und vier weitere Nominierungen; eine der erfolgreichsten Clubnächte, die Ibiza je gesehen hat; eine der höchsten Social Media-Followerzahlen eines DJs/Produzenten; der erste DJ auf dem Cover von Billboard, die Liste geht weiter und weiter...Afro Bros sind bekannt für ihre Musikrichtungen Latin House, Afro House, Moombahton, House und Urban und runden die elektronische Fusion auf dem Track mit ihrem maßgeschneiderten Studio-Sound ab. Mit ihrer jüngsten Single "How Many Times", einer Zusammenarbeit mit dem jamaikanischen Reggae-/Popstar Sean Kingston, zeigt der Beitrag der Afro Bros auf dieser neuesten Veröffentlichung einmal mehr ihre musikalische Vielfalt.Daddy Yankee bleibt einer der Haupteinflüsse in der Musikindustrie mit mehr als 11 Millionen Alben und über 50 Millionen Anhängern auf seinen Social Media-Kanälen. Daddy Yankee wurde von CNN und dem Time Magazine weltweit als "einer der einflussreichsten Lateinamerikaner" bezeichnet und schrieb 2018 mit 10 Guinness World Records Geschichte. Als erster lateinamerikanischer Künstler erreichte er die Nummer eins auf Spotify. Derzeit ist er der siebtgrößte Streaming-Künstler auf Spotify und erhielt kürzlich den Icon Music Award der Latin American Music Awards für seinen Beitrag zur Musik und zur Community.Der Latin-Pop-Superstar Natti Natasha ist eine unaufhaltsame Kraft, die mit ihrer Musik bereits über eine Milliarde Streams auf Spotify gesammelt hat. Natti, die mit mehreren Platin- und Billboard Preisen ausgezeichnet wurde, ist Ende 2018 dank des Musikvideos "Criminal" in Zusammenarbeit mit Ozuna, das über 1,8 Milliarden YouTube-Aufrufe erhalten hat, als "meistgesehene Frau auf YouTube" bezeichnet worden. Neben einer beeindruckenden Fangemeinde auf YouTube und Spotify hat Natti auch 14,8 Millionen Follower auf Instagram....was, wie dieser neue Track sagt, vielleicht der Grund dafür ist, dass Natti nicht "ein f**k über Ihr Instagram gibt".