Dieter Bohlens MEGA Tournee 2020 wird verschoben Grund: Auszeit nach Powerjahr 2019 -Konzert in Neu- Ulm von der Absage auch betroffen

+++ Abgesagt +++

05.03.2020 Zwickau Stadthalle

10.03.2020 Erfurt Messe

11.03.2020 Neu-Ulm ratiopharm arena

18.03.2020 Magdeburg Getec Arena

19.03.2020 Stuttgart Hans-Martin-Schleyer-Halle

25.03.2020 Oldenburg EWE Arena

26.03.2020 Hannover TUI Arena

17.04.2020 Frankfurt Festhalle



Dieter Bohlen fiel es nicht leicht, die Konzerte abzusagen: „Nach dem mega-mäßigen Erfolg meiner Tour und Hallen mit mehr als 10.000 Besuchern muss ich jetzt ein Jahr Pause machen. Ich hatte in diesem Jahr einfach keine Zeit mehr, Dinge zu tun, die mir sehr am Herzen liegen. Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben. Aber 2021 geht es dann weiter in den größten Hallen in Deutschland. Meine Konzerte in diesem Jahr in Dortmund, Wien und München finden natürlich noch statt und in Oberhausen und Dresden können wir nächstes Jahr auch nochmal zusammen feiern. Eure Karten die ihr schon für die anderen Konzerte 2020 gekauft habt, könnt ihr zurückgeben und kriegt euer Geld zurück. Danke für euer Verständnis. Danke, dass so viele zu den Konzerten gekommen sind – wir sehen uns spätestens 2021!“Karten für die von DEAG Concerts präsentierten Konzerte in Dortmund, Wien, München, Oberhausen und Dresden gibt es auf www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 - 777 111 (0,20EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Die MEGA Tournee ist ein Riesenerfolg: Nach dem ausverkauften Tourauftakt Ende August auf der Zitadelle Spandau begeisterte Dieter Bohlen seine Fans bereits in fünf weiteren Arenen in Deutschland und der Schweiz. So genossen zum Beispiel in Hamburg und Berlin jeweils 10.000 Menschen einen Party-Abend mit 22 Nummer 1 Hits aus der Feder des Poptitans. Im November und Dezember folgen drei weitere Konzerte in Dortmund (16.11.), Wien (6.12.) und München (7.12.), sowie im nächsten Jahr Oberhausen (6.3.) und Dresden (5.6.). Insgesamt über 70.000 Tickets wurden bereits für die MEGA Tournee 2019 verkauft!Eine Fortsetzung der MEGA Tournee ist nach jetzigem Stand für 2021 geplant. Bereits erworbene Tickets für die Konzerte 2020 können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.16.11.2019 Dortmund Westfalenhalle 06.12.2019 Wien (AT) Stadthalle 07.12.2019 München Olympiahalle 06.03.2020 Oberhausen König-Pilsener-Arena 05.06.2020 Dresden Junge Garde (Open Air)