Die Unfassbaren kommen ins Günzburger Forum am Hofgarten- Tickets im Vorverkauf

TICKETS GIBT ES HIER





Magier Ben David verbindet in seiner neuen und modernen Zauberkunst Illusion mit jeder Menge Comedy, während Showhypnotiseur Christo die Gäste in andere Welten eintauchen lässt und sie Dinge erleben, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten!Ihre Show führte die Künstler, neben gängigen Großstädten wie Hamburg, Stuttgart, Mainz, München und Berlin, sogar nach Tunesien, England, Grönland und Amerika.Beide Künstler sind mehrfach ausgezeichnet und bekannt durch TV, Radio und Internet. Zu Ihren Auszeichnungen zählen unter anderem der wichtige deutsche Fachmedienpreis 2016, Harzer Showkristall, Stockstädter Kleinkunstpreis, Emmendinger Kleinkunstpreis, Komueka Kleinkunstpreis und einige weitere.Christos ist zusätzlich Mitglied und Vorsitzender in mehreren wichtigen Hypnoseverbänden, die weltweit agieren.Jung, frisch, dynamisch, überraschend und anders. Genau das ist das Ziel der Unfassbaren. An diesem Abend ist nichts wie es scheint. Hypnosekünstler Christo und Magier Ben David präsentieren mal gemeinsam, mal im Solo Zauberkunst, außergewöhnliche Erfahrungen und charmantes Entertainment.Christo macht die Besucher zu den Stars des Abends und lässt sie Dinge erleben, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten. Oder glauben Sie, dass Sie plötzlich Zahlen oder Ihren Namen vergessen können?Der preisgekrönte Magier Ben David verbindet in seiner neuen und modernen Zauberkunst Illusion mit jeder Menge Comedy und wird nebenbei versuchen einen Weltrekord zu brechen.Für beide gemeinsam gilt: einfach unfassbar!Ihre atemberaubende Darbietung von Showhypnose und Magie ist in dieser Kombination einzigartig und einmalig in Europa: Entertainment auf höchstem Niveau.Beide Künstler sind mehrfach ausgezeichnet und bekannt aus Radio und TV.Ihre Show führte die Künstler, neben gängigen Großstädten wie Hamburg, Stuttgart, Mainz, Dortmund, München und Berlin, sogar nach Tunesien, England, Grönland und Amerika.