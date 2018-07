Die Sommernacht der klassischen Balladen mit Christian Nickel Do. 26.07.2018 20:00 Uhr Innenhof Nordflügel Schloss Nymphenburg, München

Die Ballade ist ein Miniatur-Drama in Reimform und möchte vor allem eines: Das Publikum in Bann ziehen, bewegen und begeistern. Musiker und Schauspieler, unter ihnen Christian Nickel, der sich in den letzten Jahren zum Bühnenliebling entwickelt hat, gestalten diesen einmaligen Sommerabend Hand in Hand. Sie rezitieren die berühmten Balladen von Schillers „Handschuh“ bis Goethes „Erlkönig“ und bringen die weltberühmten und berührenden Vertonungen von Franz Schubert und Robert Schumann zu Gehör.

In Zeiten von verändertem Lese- und Zuschauerverhalten, von verkürzten Auffassungs- und Konzentrationszeiten scheint die Rückbesinnung auf die vermeintlich kurze Ballade fast schon eine Zwangsläufigkeit. Doch dieser Schluss greift nicht. Denn die klassische Ballade ist vielmehr die kunstvolle Essenz klassischer Dichtung. Komprimiert und reduziert wurde hier zur Verfeinerung und zur Demonstration der eigenen Kunstfertigkeit. Sprachlich artifizielle Geschicklichkeit, die heute noch jedem Zuhörer Respekt abnötigt. Christian Nickel, vielfach ausgezeichneter Schauspieler, der vielen noch als gefeierter „Faust“ von Peter Stein oder „Luther“ aus Bad Hersfeld im Gedächtnis ist und Tobias Maehler (u.a. Thalia-Theater, Hamburg; Berliner Ensemble) gelingt es, jeder Ballade eine eigene Tonalität zu schenken. Der Vortrag ist weniger ein Lesen, als ein „Zum-Leben-Erwecken“ und zeigt anschaulich, wie gegenwärtig die Gefühlskaskaden sind, die vor 200 Jahren in den klassischen Balladen verdichtet wurden.Die Schauspieler steigern in klarer, unprätentiöser Herangehensweise mit jeder Nuance ihrer herausragenden, natürlichen Sprachbehandlung die Spannung. Jeder Akzent der Sänger führt die Handlung weiter und lässt das Publikum umso wohliger mitfiebern. Tauchen Sie ein in Geschichten, die das Herz berühren und den Geist fesseln.Eine Produktion des ENSEMBLE PERSONA München Rezitation: Christian Nickel, Tobias Maehler Mit Benedikt Eder (Bariton) und Katharina Khodos (Piano) Künstlerische Leitung: Tobias MaehlerDie Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!