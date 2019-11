Die Singer-Songwriter-Legende 2020 endlich wieder in Deutschland YUSUF / CAT STEVENS live Open Air-Vorverkauf startet am 13. November-Live in Berlin und Hamburg

Der Vorverkauf für die Tour von YUSUF / CAT STEVENS beginnt am Mittwoch, 13. November, um 10:00 Uhr exklusiv im Eventim-Presale auf www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 15. November, ab 10:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806-570 000 (0,20€/Anruf, inkl. MwSt., mobil max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).Mit seinen Songs hat YUSUF / CAT STEVENS zeitlose Kunst geschaffen, ergreifende Texte und Melodien, die heute noch genauso berühren wie zu ihrer Entstehung vor rund einem halben Jahrhundert. Seine Lieder sind beispiellos lyrische Meisterwerke mit einzigartigem Sound, die nicht nur emotional, sondern auch gesellschaftlich immer noch hochrelevant sind. Der Folk-Prophet hat mit Liedern wie „Peace Train“ und „Where Do the Children Play?” grandiose Werke geschaffen, die immer noch, und mit jedem Tag mehr, genau ins Schwarze treffen.Der 1948 als Steven Demetre Georgiou geborene Künstler wuchs im Westend Londons auf und startete seine sagenhafte Karriere inspiriert von den Beatles, Musicals sowie Folk und Blues Musik. Mit nur 17 Jahren zeigte sich sein überragendes Talent als Songwriter mit „The First Cut Is the Deepest“, das er für sein erstes Demo aufnahm. Der Song verschaffte später Stars wie Rod Stewart, Sheryl Crow und P.P. Arnold Welthits. Mit seinem ersten Album zwei Jahre später erreichte er bereits internationale Bekanntheit, die folgenden neun massiv erfolgreichen Alben in den 70er Jahren katapultierten ihn in die absolute Topliga der Musiker und Songschreiber. Nach seiner spirituellen Neuausrichtung und Konversion zum Islam mit der Namensänderung zu Yusuf Islam, war der Künstler fast 30 Jahre lang nicht mehr in der internationalen Musikszene aktiv. Als er sich 2006 endlich mit einem neuen Album zurückmeldete, eroberte er die Welt erneut mühelos im Sturm. Seitdem hat YUSUF / CAT STEVENS mehrere umjubelte Welttourneen gespielt und seine Fangemeinde um weitere Generationen von Musikliebhabern erweitert, die die Magie und Authentizität seiner Songs schätzen. Im Laufe seiner Karriere hat der Musiker bislang über 100 Millionen Tonträger verkauft, Millionen Fans sind bereits zu seinen Konzerten gepilgert. Mit seiner neuen Tour feiert der Künstler 2020 das 50-jährige Jubiläum seines vierten Albums „Tea for the Tillerman“, mit dem er 1970 endgültig in den internationalen Pop-Olymp aufstieg.In Deutschland war der begnadete Songwriter seit fünf Jahren nicht mehr live zu sehen – seitdem hat YUSUF / CAT STEVENS seine längst überfällig erste Grammy-Nominierung erhalten und wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Der prestigeträchtigen Rock’n’Roll Hall of Fame gehört er bereits seit 2014 an. Nächsten Sommer präsentiert YUSUF / CAT STEVENS seine einzigartigen Folk-Perlen endlich erneut bei zwei exklusiven Konzerten in Deutschland!An Evening with YUSUF / CAT STEVENS – LIVE 2020Fr, 24.07.2020 Berlin ZitadelleSo, 26.07.2020 Hamburg Stadtpark