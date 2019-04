Die Schlagerfans dürfen sich freuen! „Die große Schlager Hitparade“ mit großen Stars feiern Muttertag in Günzburg!-Schlager Ikone Bernhard Brink und Daniela Alfinito kommen

Von Stimmungshits bis zu Herzschmerz-Balladen - es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Der beliebte Moderator und Sänger Sascha Heyna führt das Publikum wieder charmant durch die Show und hat – wie immer – hochkarätige Kollegen an seiner Seite. Diesmal begleiten ihn der Schlager-Titan Bernhard Brink, Simone & Charly Brunner, Daniela Alfinito, und die neue Schlagersensation Schlagerpiloten.Anlässlich des Muttertags Wochenendes werden auch die Lieblingslieder der Mütter berücksichtigt. Auch stehen alle Künstler für Fotos und Autogrammwünsche zur Verfügung.Seit mehr als vier Jahrzehnten mischt Schlager-Ikone Bernhard Brink das Musikgeschäft nun schon erfolgreich auf. Über 100 Singles hat er in dieser Zeit veröffentlicht, mehr als 20 Studioalben aufgenommen und unzählige Chartplatzierungen erreicht. Er ist einer der beständigsten Künstler der deutschen Schlagerbranche und ein echter Hit-Garant.Simone und Charly Brunner, ehemals bekannt aus dem erfolgreichen Duo „Brunner und Brunner“, sind einfach ein starkes Team am deutschen Schlagerhimmel: Erst dieses Jahr erschien ihr neues Album „Wahre Liebe“. Mit Ihrem Hit „Die Tage enden nicht am Horizont“ war das Traumpaar bereits an der Spitze der Hitparaden vieler deutscher Sender, wie z.B. dem NDR oder BR. Die beiden Sänger begeistern ihr Publikum mit stimmungsvoller Musik, die einfach im Ohr bleibt!Romantik und tiefe Gefühle werden bei Chartstürmerin Daniela Alfinito großgeschrieben. Ihr wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt, denn sie stammt aus einer überaus musikalischen Familie: Ihr Vater Bernd Ulrich und ihr Onkel Karl-Heinz Ulrich sind die legendären Amigos. Danielas aktuelles Album „Du warst jede Träne wert“ stürmte im Januar 2019 auf Platz 1 der Charts. Selbstbewusst – authentisch – gefühlvoll, das sind die Markenzeichen von Daniela Alfinito. Ihre sinnliche Stimme, ihre starke Bühnenpräsenz und ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen zeichnen die auch trotz ihrer musikalischen Erfolge weiterhin als Altenpflegerin arbeitende Interpretin aus.Ein weiterer Höhepunkt sind die Schlagerpiloten. Die Senkrechtstarter des deutschen Schlagers sind bei der Tour Schlager Hitparade als die Aufsteiger des Jahres mit an Bord. Mit den Titeln ihres Albums „Lass uns fliegen“ liefern die Schlagerpiloten Stefan Peters, Frank Cordes und Kevin Marx melodiösen Schlager, wie Disco Fox- und Schlagerfreunde ihn lieben. Wenn die drei gutaussehenden Männer in Uniform bei ihren Live-Auftritten Träume fliegen lassen, halten auch Anschnallgurte niemanden mehr auf den Sitzen. Aktuell belegen Sie den 3. Platz in Deutschland nach Andrea Berg.Auch bei dieser Tour ist der Gastgeber natürlich wieder Publikumsliebling Sascha Heyna. Unterhaltsam und gefühlvoll moderiert der Entertainer dieses unvergessliche Event. Natürlich wird er auch als Sänger wieder mit von der Partie sein und seine eigenen Lieder präsentieren.Die ganze facettenreiche Bandbreite des Deutschen Schlagers wird dem Zuschauer bei der großen Schlager Hitparade geboten. Feiern Sie mit erstklassigen Künstlern, berührenden Melodien, heißen Rhythmen und ergreifenden Texten eine Live-Show der Superlative! Stimmung und Gute Laune sind garantiert, aber auch nachdenkliche Lieder gehören zum neuen Programm.Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Karte im Vorverkauf.Karten gibt es bereits ab 42,90 €Karten auch an der Abendkasse ab 19.00 Uhr erhältlich.Forum am Hofgarten GünzburgFr., 10.05.2019 Beginn: 20.00 Uhr Einlass: 19.00 UhrVVK: Forum am Hofgarten Tel. 08221-366320, Buchhandlung Hutter Tel. 08221-36960 sowie unter Tickethotline Tel. 01806-994407 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) und an allen bek. VVK-Stellen.