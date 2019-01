Die runden Oberkrainer aus Slowenien kommen nach Vöhringen- Karten ab sofort im Vorverkauf

Das Herz der Gruppe hängt an der Oberkrainer Musik und spielen als KarawankenKinder die Musik mit Herz, aber mit genauso viel Elan auch Schlager, Evergreens und Stimmungsmusik. Eine musikalische Weltreise führt von Slowenien nach Italien, Mexico, Russland und in die USA, wo Jazz, Rock und Dixie zu Hause sind. Einmalig sind die musikalische Showeinlagen mit Pepi als sowenischer Postbeamter der kräftig ins Posthorn bläst, Jonny aus Schottland, Marilyn Monroe und eine Fülle weitere Stars. Dieses Unterhaltungs-Feuerwerk dürfen Sie nicht verpassen. Klingt alles so fantastisch, ist es auch. Kommen sie am besten zu diesem einmaligen Konzert und urteilen Sie selber - Sie werden begeistert sein! Eintrittskarten im Vorverkauf zum Preis von 18 € gibt es in Vöhringen, Gaststätte „zum Griaswirt“ (Tel: 07306/9253515) und Gentner Versicherungsmakler (Tel: 07306/926092) sowie im Instrumenstüble Karin Binder in Weißenhorn (Tel: 07309/425151) bei freier Platzwahl.