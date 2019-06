Die Open Air Sommerfestspiele 2019 in Wiblingen im Klosterhof mit Nick Mason, Pur, Namika + Joris und Foreigner-Wichtige Informationen für Konzertbesucher aller Open Airs

Wichtige Besucherinformationen für das Konzert mit Nick Mason´s Saucerful of Secrets am 03. Juli 2019 im Klosterhof Ulm-Wiblingen!

Nick Mason, Gründungsmitglied und Schlagzeuger von Pink Floyd, war jahrelang nicht mehr live zu sehen. Nach sechs Konzerten im vergangenen Herbst ist er mit seiner Band Nick Mason’s Saucerful Of Secrets jetzt noch einmal auf einigen Open Air Konzerten zu erleben. Am Mittwoch, 3. Juli, kommt er auch nach Wiblingen in den Klosterhof. Eröffnet wird der Abend um 20 Uhr von James Walsh.Pink Floyd schufen nicht nur einen unverwechselbaren und seinerzeit völlig neuartigen Stil. Auch kommerziell war sie sehr erfolgreich; die Angaben über die Anzahl ihrer verkauften Tonträger schwanken zwischen 260 und 300 Millionen. Pink Floyd gehört damit zu den erfolgreichsten Bands überhaupt.Nach dem Ende von Pink Floyd war Schlagzeuger Nick Mason nur noch selten live zu erleben. 2012 war er noch einmal gemeinsam mit Mike Rutherford, Richard Jones und Ed Sheeran aufgetreten, um den Pink-Floyd-Evergreen „Wish You Were Here“ zu präsentieren. Doch im kommenden Sommer ist Nick Mason mit seiner neuen Supergroup unter dem Namen Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Deutschland zu sehen.Als Support ist an diesem Abend James Walsh dabei. Der Sänger und Songwriter ist bekannt als Frontman der britischen Band Starsailor. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war die Band mit Songs wie „Good Souls“ und „Alcholic“ sehr erfolgreich, emotionaler Britpop, dem Walshs Stimme seinen Stempel aufgedrückt hat. Seit einiger Zeit wandelt Walsh auf Solopfaden. Nach seinem Debütalbum „Turning Point“ im Jahr 2014 hat er vor wenigen Tagen „Tiger on the Bridge“ veröffentlicht.Über 20 Platin- und 40 Goldauszeichnungen, neun Nummer-Eins-Alben und 12 Millionen verkaufte Tonträger: All das ist PUR – die erfolgreichste Pop-Band Deutschlands. 2019 schreiben PUR ihr ganz spezielles Sommermärchen und gehen auf große Open-Air-Tournee! Am Donnertag, 04. Juli, kommen sie nach Ulm-Wiblingen in den Klosterhof. Eröffnet wird das Konzert um 19.30 Uhr von füenf.Da die Veranstaltung ausverkauft ist, wird es am Veranstaltungstag auch an der Abendkasse keine Karten mehr geben.Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Popstars der letzten Jahre: Joris & Namika. Mit ihren Hits „Herz über Kopf“ (Joris) sowie „Lieblingsmensch“ und „Je ne parle pas français“ (Namika) stürmten sie die Charts und sind mit ihren Songs aus dem Radio und von den Konzertbühnen des Landes nicht mehr wegzudenken. Am Freitag, 5. Juli, kommen sie nach Ulm-Wiblingen in den Klosterhof. Das Konzert wird um 18.30 Uhr von dem Stuttgarter Deutschpop-Duo Parallel eröffnet.Sowohl Namika als auch Joris fingen bereits sehr früh an Musik zu machen und beide schreiben ihre Texte am liebsten selbst. Sie haben die Kritiker- und Fanherzen gleichermaßen im Sturm eroberte.Joris hat er mehr als 350 Konzerte gespielt, drei Echos gewonnen und wurde mit Gold und mit Platin ausgezeichnet.Joris hat sich Zeit gelassen für sein zweites Album "Schrei es raus", das am 5. Oktober 2018 erschienen ist. Es ist der gleiche Joris - diese ungewöhnliche, warme Stimme, die mit großer Ausdruckskraft Geschichten erzählt und Bilder erschafft. Der gleiche erdige, ehrliche Sound, der analog und natürlich diese kraftvolle Stimme dynamisch unterstützt und überall mitgeht: hoch, runter, laut, leise, gleichzeitig rau und sanft - wahnsinnig vielfältig und variabel.Auf ihrem 2015 erschienenen Debüt „Nador“ deutete Namika ihr enormes Talent erstmals auf breiter Ebene an. Die erste Single „Lieblingsmensch“ stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Namikas neues Album „Que Walou“ ist nun die logische Fortsetzung von „Nador“ – und zugleich dessen konsequente Weiterentwicklung. Namika ist durch die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre künstlerisch gereift. „Que Walou“ ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet „wie nichts“ oder „für nichts“. Genau so klingt das Album nun auch: Leicht, bouncy, scheinbar mühelos.Texte aus dem Leben, Freunde, Party, Herz. Handgemachte Musik, Pop für die Charts und Radio, das alles ist Parallel – das neue Deutsch-Pop Duo aus Stuttgart. Begonnen hat alles in der Fußgängerzone. Texte aus dem Leben. Straßenmusik aus Stuttgart. Die Deutsche Antwort auf Passenger & Ed Sheeran. Das ist Parallel.Nach ihrer Tour zum 40. Jubiläum 2017 und drei ausgewählten Shows im Mai 2018 kommen Foreigner im Sommer 2019 erneut nach Deutschland. Die Classic Rock-Legende haben sich für drei exklusive Shows etwas ganz besonderes ausgedacht. Sie werden in Orchester-Auftritten mit dem renommierten IP Orchestra zu erleben sein, und das auch in Ulm! Am Samstag, 6. Juli 2019, kommt die Band um Gründungsmitglied Mick Jones um 20 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof.Mit zeitlosen Hymnen wie „I Want To Know What Love Is,“ „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“, „Hot Blooded“ und „Juke Box Hero“ rocken Foreigner die Charts weiterhin mit zehn Multi-Platin-Alben, sechzehn Top-30-Hits und Albumverkäufen, die mittlerweile 80 Millionen Kopien überschreiten.Für dieses Konzert gibt es nur noch einige wenige Restkarten.Karten für die Konzerte von Nick Mason’s Saucerful of Secrets und Noris & Namika sowie wenige Restkarten für Foreigner gibt es bei den Geschäftsstellen der Südwest Presse, bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter südwestpresse.de/ticketshop sowie am jeweiligen Veranstaltungstag an der Abendkasse ab ca. eineinhalb Stunden vor Veranstaltungsbeginn.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Abendkasse, Einlass & Beginn:An der Abendkasse wird es ab ca. 18.30 Uhr noch Tickets zu kaufen geben.Der Einlass wird über zwei Eingänge möglich sein:• Haupteingang von Richtung Lustgarten • Nebeneingang von den Klosterhof-Parkplätzen kommendDie Abendkasse, sowie Presse- und Gästeliste befinden sich am Haupteingang.Einlass: geplant gegen 18.30 Uhr (Änderungen vorbehalten)Konzertbeginn: geplant gegen 20.00 Uhr (Änderungen vorbehalten)Als Support wird James Walsh (Sänger der Band Starsailor) den Abend eröffnen.Liebe Besucher, damit Sie einen unbeschwerten Konzertabend genießen können, bitten wir darum bestimmte Punkte zu beachten:Was nicht mit auf das Veranstaltungsgelände darf:- Taschen und Rucksäcke größer als Din A4 (Taschenabgabe vor Ort gegen eine Gebühr von 5 €) - Getränke und Speisen (p.P. ist eine PET-Flasche bis max. 0,5l mit nicht alkoholischem Inhalt erlaubt) - Waffen und Waffen ähnliche Gegenstände - Stühle und Hocker - Fotoapparate mit Wechselobjektiv und/oder Brennweite über 180 mm - Video-/ Filmaufzeichnungsgeräte und Tonaufzeichnungsgeräte, Tablets sowie Selfie-Sticks - Tiere - Leicht brennbare und/oder entzündliche Gegenstände - Laserpointer - Stockschirme (kleinere Schirme wie Knirpse sind erlaubt) - Feuerwerkskörper und Kracher - Fahnen und Plakate mit extremistischem/beleidigendem AufdruckGrundsätzlich gilt: Alle Gegenstände die eine Gefahr für die Besucher, Künstler und Mitarbeiter darstellen oder eine Unfallgefahr hervorrufen können, sind auf dem Gelände verboten.Alle Konzertbesucher werden gebeten frühzeitig anzureisen, da es aufgrund der Personenkontrolle am Einlass zu längeren Wartezeiten kommen kann. Abendkasse, Einlass & Beginn:An der Abendkasse wird es ab ca. 17.00 Uhr noch Tickets zu kaufen geben.Der Einlass wird über zwei Eingänge möglich sein:• Haupteingang von Richtung Lustgarten • Nebeneingang von den Klosterhof-Parkplätzen kommendDie Abendkasse, sowie Presse- und Gästeliste befindet sich am Haupteingang.Einlass: geplant gegen 17.00 Uhr (Änderungen vorbehalten)Konzertbeginn: geplant gegen 18.30 Uhr (Änderungen vorbehalten)Als Support wird die Band „Parallel" den Abend eröffnen. Anschließend spielt Namika und zum Schluss Joris. Abendkasse, Einlass & Beginn:Es wird nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse geben.Der Einlass wird über zwei Eingänge möglich sein:• Haupteingang von Richtung Lustgarten • Nebeneingang von den Klosterhof-Parkplätzen kommendDie Presse- und Gästeliste befindet sich am Haupteingang.Einlass: geplant gegen 18.30 Uhr (Änderungen vorbehalten)Konzertbeginn: geplant gegen 20.00 Uhr (Änderungen vorbehalten)Da es keinen Support Künstler (Vorgruppe) gibt, werden die Zuschauer gebeten pünktlich zu kommen, um nichts vom Konzert zu verpassen. Abendkasse, Einlass & Beginn:Das Konzert ist ausverkauft. Es wird keinen Abendkassenverkauf geben.Der Einlass wird über zwei Eingänge möglich sein:• Haupteingang von Richtung Lustgarten • Nebeneingang von den Klosterhof-Parkplätzen kommendDie Presse- und Gästeliste befindet sich am Haupteingang.Einlass: geplant gegen 18.00 Uhr (Änderungen vorbehalten)Konzertbeginn: geplant gegen 19.30 Uhr (Änderungen vorbehalten)Als Support wird die A Capella Gruppe „FÜENF" den Abend eröffnen. 