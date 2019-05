Die Open-Air-Konzerte 2019 im Wiblinger Klosterhof – Nick Mason, Pur, Namika + Joris und Foreigner

Nick Mason ist einer der meistverkaufenden Künstler aller Zeiten: Als Mitgründer von Pink Floyd und einziges konstantes Mitglied der Band, hat er auf allen ihren Alben und auf allen Live-Konzerten und Touren mitgespielt. Im Mai 2018 stellte er seine neue Band Nick Mason’s Saucerful Of Secrets auf vier intimen Shows in London vor. In diesem Sommer ist Nick Mason’s Saucerful Of Secrets auf zwei Open Air Konzerten zu erleben, eines davon am Mittwoch, 3. Juli, um 20 Uhr in Wiblingen im Klosterhof. Im Alter von 20 schloss sich Nick Mason Syd Barrett, Roger Waters und Rick Wright an und formierte mit ihnen gemeinsam Pink Floyd. Speziell in den Anfangsjahren zeichnete sich die Band durch allerlei innovative Sound- und Spielexperimente aus. Während der 70er Jahre entwickeln sich Pink Floyd zur womöglich größten Prog Rock-Gruppe der Welt und veröffentlichen unvergessliche Meilensteine wie „The Dark Side of the Moon“ (1973), „Wish You Were Here“ (1975), „Animals“ (1977) und „The Wall“ (1979). 2008 starb Keyboarder Rick Wright und damit auch die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der Band. Im vergangenen Jahr gründete Drummer Nick Mason seine neue Band „Nick Mason‘s Saucerful of Secrets“. Die Band wählte für ihre Konzerte im vergangenen Herbst und im kommenden Sommer vor allem Songs aus dem Frühwerk von Pink Floyd, vor allem aus „The Piper at the Gates of Dawn“, „A Saucerful of Secrets“, „Atom Heart Mother“, „Obscured by Clouds“ und „Meddle“. Einige der Songs wurden von Pink Floyd nie live gespielt, andere, wie etwa „Lucifer Sam“, „Interstellar Overdrive“ oder „See Emily play“ seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Bereits bei den Konzerten im Herbst reagierten die Fans begeistert: „Endlich. Worauf man Jahre warten musste, war nun nicht nur greifbar, sondern fühlbare musikalische Realität geworden.“, „Das war hochehrliche Musik von klasse Musikern. Ein Highlight jagte das Andere“. Neben Drummer Nick Mason gehören zu „Nick Mason’s Saucerful of Secrets“ Gary Kemp, Gitarrist von Spandau Ballet, Gitarrist Lee Harris von den Blockheads, Bassist Guy Pratt, der bei Pink Floyd Roger Waters ersetzte, und der Komponist und Keyboarder Dom Beken.Über 20 Platin- und 40 Goldauszeichnungen, neun Nummer-Eins-Alben und 12 Millionen verkaufte Tonträger: All das ist PUR – die erfolgreichste Pop-Band Deutschlands. 2019 schreiben PUR ihr ganzspezielles Sommermärchen und gehen auf große Open-Air-Tournee! Am Donnertag, 04. Juli, kommen sie nach Ulm-Wiblingen in den Klosterhof. Eröffnet wird das Konzert um 19.30 Uhr von füenf. Da die Veranstaltung ausverkauft ist, wird es am Veranstaltungstag auch an der Abendkasse keine Karten mehr geben.Diesen Sommer wird Joris wieder dort sein, wo er sich am wohlsten fühlt: auf der Bühne! Bisher stehen in seinem Kalender fünfzehn „Schrei Es Raus“-Open Airs, eines davon in Wiblingen im Klosterhof am Freitag, 5. Juli. Begleitet wird er hier von Namika. Das Konzert wird um 18.30 Uhr von dem Stuttgarter Deutschpop-Duo Parallel eröffnet. Seit Joris 2015 mit seinem Debütalbum „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ in rasantem Tempo die Kritiker- und Fanherzen gleichermaßen im Sturm eroberte, hat er mehr als 350 Konzerte gespielt, drei Echos gewonnen und wurde mit Gold und mit Platin ausgezeichnet. Zuletzt begeisterte Joris sein Publikum bei einer ausgedehnten Hallentour im November 2018 mit den Songs seines aktuellen Albums „Schrei es raus“. Die aktuelle Single „Du“ stieg nicht nur bis in die Top 40 der Radiocharts, sie ist aktuell auch der meistgespielte deutschsprachige Radiosong. Die marokkanisch-deutsche Sängerin Namika aus Frankfurt veröffentlichte im Juli 2015 ihr Debütalbum „Nador“ und stieg damit auf dem 13. Platz der Albumcharts ein. Ihren eigenen Stil aus Pop und Rap hat die Musikerin schon früh für sich entdeckt. Ein Rhythmus, den offensichtlich ganz Deutschland aufgenommen hat: Ihre erste offizielle Single „Lieblingsmensch“ erreichte sensationell die #1 der Charts, meldete zeitgleich Gold und war acht weitere Wochen lang nicht aus den Top 3 wegzudenken. Das neue Album „Que Walou“ ist die konsequente Weiterentwicklung von „Nador“. Namika zeigt, dass Rap nicht immer ein Stilmittel bloßer Coolness und Härte sein muss, sondern auch Ausdruck einer sympathischen jungen Frau mit Visionen und Träumen sein kann.Über 40 Jahre im Geschäft und immer noch kein bisschen leise: Foreigner kommen im Sommer 2019 nach Deutschland und bringen ihre unvergesslichen Classic-Rock-Hits wie "Urgent", "Cold As Ice", "That Was Yesterday" und "Waiting For A Girl Like You" auf die Bühnen. Und als besondere Überraschung für die Fans spielen sie auf wenigen ausgewählten Open Air-Bühnen in Begleitung eines Orchesters, darunter auch beim Konzert in Ulm-Wiblingen im Klosterhof am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr. Foreigner gelten seit mehr als drei Jahrzehnten als eine der populärsten Rockbands weltweit, mit mehrfach Platin-Alben, vielen Top-Ten Platzierungen und ausverkauften Tourneen. Ihre Hits begeisterten und begeistern immer noch die Rock- und Popfans. Wenn Gründungsmitglied Mick Jones (Gitarre/Gesang), der stimmgewaltige und energiegeladene Vocalist Kelly Hansen, Bassist/Sänger Jeff Pilson, Schlagzeuger Chris Frazier, Keyboarder Michael Bluestein sowie Multi-Instrumentalist Thom Gimbel (Rhythmusgitarre, Saxophon, Querflöte, Keyboards, Gesang) live loslegen, tun sie das auch im 37. Foreigner-Jahr noch mit mitreißender Power, sichtbarer Spiellaune und ansteckender Begeisterung. SolcheAuftritte stehen natürlich ganz im Einklang mit ihrem ersten SingleErfolg: „Feels Like The First Time"! 