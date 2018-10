Die Musik wie Alexander Wurz sie spielt, erzählt Geschichten- Alexander Wurz bringt ein spitzenmäßiges Instrumentalalbum auf den Markt- Unbedingt hörenswert.

BESTELLEN KANN MAN SICH DAS ALBUM HIER

Wurz ist Tenorhorn- Bariton und Euphoniumsolist. Außerdem wirkt er als Dirigent in mehreren Blasorchestern mit.Nach seinen erfolgreichem Schulabschluss begann er sein Musikstudium an der Robert-Schumann- Hochschule in Düsseldorf. Er spielte mit bei Michael Klostermann und seine Musikanten, war erster Tenorist im Luftwaffenmusikkorps 2 sowie weiteren Orchestern. Außerdem spielt er noch bei Ernst Hutter& Die Egerländer Musikanten.Der Künstler wünscht dem Hörer im Booklet einen Hörgenuss. Diese Platte ist ein wahrer Hörgenuss, vom ersten bis zum letzten Titel. Alexander Wurz spielt die Titel Weich, getragen, aber er zeigt auch das Musik mehr als nur Musik ist.Nämlich das Musik eine Sprache ist, die jeder versteht Die Musik von Alexander Wurz kann Geschichten erzählen. Ein Beispiel ist hier Manchinis Klassiker Moon River. Alexander Wurz hat auf dem Silberling insgesamt 13 Stücke aufgenommen. Gleich zu Beginn auf diesem Album hat er sich das Solo für Tenorhorn, die „ Toccata“ von Johann Sebastian Bach aufgenommen. Klassich wird es außerdem bei den Stücken „ Auf den Flügeln des Gesangs“ von Mendelssohn-Bartholdy, den Hummelgeschichten von Rimski Korsakow.Exklusiv für dieses Album hat Willi Huber „ The Horn Players Serenade“ komponiert.Wie Alexander Wurz „ Was wichtig ist“ von Udo Jürgens inspiriert hat, das macht er nicht nur mit dem Instrumental Stück ,sondern vor allem mit dem „ Bonus Track“ deutlich. In diesem Part ist Alexander Wurz unter anderem Vokal zu hören. Wer die Augen schließt könnte fast Denken ,Udo Jürgens selbst singt diesen Part. Was wichtig ist für jeden Musiker? Dieses Album. Alexander Wurz ist einer der größten und wichtigsten Musiker unserer Zeit.Wenn Wurz aus diesem Album schon so ein Musikalisches Werk macht, kann es dann noch besser kommen. Alexander Wurz ist immer für eine Überraschung gut. An dieser Platte kommt man fast nicht vorbei. Und wer die Möglichkeit hat, sollte sich den Künstler Live anhören.Sowohl Live als auch CD einfach ein Musikalischer Genuss