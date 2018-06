Die Musik führt ihn bis nach Mallorca- Burgauer Musiker Michael Fischer bringt neues Album nach fünf Jahren auf den Markt

Das der Burgauer Michael Fischer in der Deutschen Schlager Pop Szene einen Namen hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt hat den jungen Familienvater der große Konzertveranstalter Manfred Hertlein aus Würzburg für sich entdeckt und für mehrere Veranstaltungen gebucht.Für die Sendung „ Schlager des Sommers“ hat Fischer die Titelmelodie komponiert.

Parallel dazu hat Michael Fischer jetzt nach 5 Jahren sein neues von den Fans sehnsüchtig erwartetes Album“ Unser Moment „veröffentlicht. Mit diesem Moment dürfte selbst der Künstler nicht gerechnet haben. Schon vor Veröffentlichung war bereits bei Amazon riesige Vorbestellungsmengen registriert.In den letzten Jahren sammelte Fischer reichlich Erfahrung als Sänger und Produzent. Mit coolen tollen frischen Sounds und seiner facettenreichen Stimme hat der Burgauer seine 16 Tanzbaren Up- Tempo Nummern und zum teil sehr emotionalen Balladen aufgenommen.Seine Jüngste Single“ Mehr als mein Leben“ oder die Sommerhymne „Irgendwann“ welche unter anderem bereits den ZDF Fernsehgarten zum Beben brachte, zeigten dem Hörer in welche Musikalische Richtung die CD geht.Ein Knaller auf der CD ist der Titel „Hollywood.“Eine Nummer die abgeht wie Schmidts Katze.Traumhaft sind auch die Balladen die Fischer auf seiner Platte aufgenommen hat.Fischer hat sich auch an kräftige Beats gewagt. Dazu der Künstler:"Um nirgends stehen zu bleiben, habe ich größte Freude dabei, neues auszuprobieren und damit Fans und Fachleute zu überraschen.Und diese ist wirklich mehr als gelungen.Polarisierend war MICHAEL FISCHER schon immer, doch mit seiner sympathisch-natürlichen Art konnte er letztendlich jeden für sich und seine Musik gewinnen. Ob auf Mallorca oder im deutschsprachigen Raum, ob im Club, bei Beach-Partys oder bei Open-Airs - wo der leidenschaftliche und mit einer Ausnahmestimme gesegnete Live-Künstler Michael Fischer auf der Bühne steht, reißt er die Menschen mit seiner Performance in ihren Bann.Obwohl Fischers Album geprägt ist von Schlager Pop und weiteren verschiednen Sounds fällt eines dem geneigten Hörer auf. Das Herzblut von Michael Fischer ist in jedem seiner Titel zu spüren. „ Unser Moment“ ist mehr als ein Moment, es ist ein fantastisches Album eines großen Musikers, der seine Fans viel zu Lange auf diese Platte hat warten lassen. Bleibt zu hoffen, das Michael Fischer seine Platte auch in seiner Region vorstellt.Genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Sommer hin erscheint dieses tolle Album am 15. Juni 2018