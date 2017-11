Die Charity Night kann beginnen- Max Giesinger spielte vor 800 Besuchern im Wiley Club

Für das Konzert des Jahres bekommt er von Radio 7 die Sieben. Max Giesinger.Im Wiley Club eröffnete der Sympatische Musiker bei einem einstündigen Konzert die Charity Night.



In dem knapp einstündigen Konzert spielte Max Giesinger erinnerte er an eines seiner ersten Konzerte wo gerade einmal 16 Leute da waren. Heute füllt er mit seiner Band ganz große Hallen. Das Konzert hatte durch die Nähe zum Künstler einen ganz besonderen Flair.Max Giesinger hatte seine ganz großen Hits im Gepäck und spielte vereinzelte Wünsche aus dem Publikum." Bachlorette" Kandidat Johannes Haller überreichte Max Giesinger den Preis während des Konzerts. Wie Radio 7 Pressesprecher Markus Horn auf Nachfrage bestätigte, waren rund 800 Besucher in den Wiley Club gekommen um das Aufbaukonzert mitzuerleben. Für den Morgigen Samstag in der Ratiopharm Arena verspricht Pressesprecher Markus Horn eine ganz große Gala. "Man denkt ja immer, kann man das so machen, wie man es plant, ja man konnte. Man darf sich auf eine ganz große Gala freuen", die heute mit einem genialen Konzert gestartet ist.Nach dem Konzert erfüllte Max Giesinger natürlich noch Autogrammwünsche.