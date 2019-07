Die Amigos kommen mit Ihrer neuen CD" Babylon" auf den Markt- Im September Live in Günzburg im Forum am Hofgarten

Mit der Album-CD „Babylon“ markieren die Amigos einen Neuanfang, der für jeden Einzelnen ganz unterschiedlich aussehen kann. In den unterschiedlichsten Lebenssituationen nehmen sie ihre Fans weiterhin an die Hand. Typisch Amigos, nennen sie auch mit der ausgewogenen Abfolge der ineinander greifenden Lieder wieder Glück und Unglück beim Namen – und setzten der Kälte der Einsamkeit und der Verzweiflung, die vor allem in der Nacht ihre schmerzhafte Kraft entfaltet, die wärmende Sonne entgegen, um Sorgen zu bannen und mit jedem neuen Tag auch neue Hoffnung zu schenken. Glimmende Hoffnungsschimmer neu entfacht „Dein Herz schlägt in mir“. Mit den lebensbejahenden Songs „Immer nachts“ und den druckvollen Disco-Fox-Nummern „Angel Eyes“ und „Ich geh mit dir durch den Monsun“ holen sie das Leben in unsere Mitte und fordern zum Mitsingen und Tanzen auf. Die Liebeserklärung „Dafür lebe ich“ ist ein Gedicht und stimmt freudig nachdenklich.Mit „Schattenreiter“ rufen Bernd und Karl-Heinz Ulrich zum Umdenken auf und mahnen nachdrücklich an, wie bedrohlich diese Entwicklung ist, die auch unsere heutige Gesellschaft so treffend beschreibt: Durch Sprachlosigkeit, Kurzsichtigkeit und Handlungsunfähigkeit ist die Zukunft nachwachsender Generationen gefährdet. Auch „Ein weißes Kreuz“ setzt ein Ausrufezeichen, dem sich niemand entziehen kann! Tausendfach stehen sie am Straßenrand, unübersehbar - und jedes einzelne steht für einen schicksalhaften Abschied …Mit „Elvis lebt in meinen Träumen“ rockt und rollt das Album wieder, groovy! Auch das sind die Amigos! „Von Rio bis nach Tokio“ träumen wir uns mit lockenden Südsee-Klängen bis nach Paris in die Stadt der Liebe „Hoch auf dem Eiffelturm“, im französischen Charakter mit Akkordeon und Gitarre mit der Leichtigkeit der Verliebtheit atmosphärisch unplugged gehalten."Babylon" steht mit seiner beispiellosen Themenvielfalt und dem beliebten Hitmix 2019 als Bonus-Track musikalisch in der Tradition der erfolgreichen Chart-Alben "Wie ein Feuerwerk" und "110 Karat".