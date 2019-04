Deutschland-Tournee -2019 Circus Krone kommt nach Günzburg! Tickets im Vorverkauf

MANDANA – CIRCUS KUNST NEU GETRÄUMT erzählt.



CIRCUS KRONE KOMMT VOM

26.04.2019 bis 29.04.2019 Günzburg | Volksfestplatz Auweg

Vorstellungen: immer werktags um 16:00 Uhr und 20:00 Uhr

sonn-/feiertags um 14:00 Uhr und 18:00 Uhr



TICKETS GIBT ES HIER

Premiere am 26.04.2019 um 16:00 Uhr -- Letzter Spieltag: 29.04.2019, nur 16:00 Uhr„Mandana“ die Pferdeprinzessin, begegnet der Liebe: Sie trifft den Löwenmann. Die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Märchenhafte Kostüme und Bühnenbilder verbinden sich mit faszinierenden Circus Elementen und viel Humor zu einer mitreißenden Geschichte und außergewöhnlicher Unterhaltungskunst. Magie liegt in der Luft...Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey jr., der in diesem Jahr erneut mit den Goldenen Clown in Monte Carlo ausgezeichnet wurde, verkörpern die Abenteuer von der Pferdeprinzessin Mandana und dem Löwenmann. Im Mittelpunkt stehen ihre großartigen Tiere: die edlen Pferde des Circus Krone und die majestätischen Raubkatzen von Martin Lacey jr. Hochrangige Akrobaten und Artisten versprechen außergewöhnliche Stunden.Kommen Sie mit auf diese Reise, in der auf ganz besondere Weise die Geschichte des Circus Krone erzählt wird!Erleben Sie Weltklasse-Akrobaten wie Los Robles, Aleksandr Batuev, das Duo Stipka, Steve Eleky, das Duo Stauberti oder das Clown Trio Without Socks. Folgen Sie uns in eine zauberhafte Welt: Träumen und Lachen Sie mit uns!