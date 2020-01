Deutsche Meisterschaften der Zauberkunst- Hocus Pocus Gala macht unter anderem in Günzburg Station- Ein Interview mit Mitorganisatorin Verena Gremmer

Am 20. Mai um 20 Uhr macht die Tournee im Günzburger Forum am Hofgarten Station.TICKETS GIBT ES HIER

In diesem Jahr finden die Deutschen Meisterschaften vom 20.5-24.5 im Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck statt. Parallel dazu geht die " Hocus Pocus" Zaubergala auf Tournee. In einem Interview erzählt Mitorganisatorin Verena Gremmer, daß hier Zauberei ohne viel Schnickschnack gezeigt wird.Über das Festival und die Vorbereitungen habe ich mit Verena Gremmer ein Interview geführtIn Fürstenfeldbruck finden die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst statt. Zum wievielten mal?:Zum 1. Mal in FFB. Zum 16. Mal insgesamt.Wie kam die Idee zu den Meisterschaften?: Die Veranstaltung führt seit 1975 der Magische Zirkel in Deutschland alle drei Jahre durch.Seit 2008 wird nur noch ein Gesamtsieger ermittelt, der Deutsche Meister der Zauberkunst: Wie lange liefen die Vorbereitungen?r:Knapp 3 Jahre.: Was sind für Vorstellungen geplant?Neben den Meisterschaften selbst finden im Rahmenprogramm des Fachkongresses „Magica2020“ noch verschiedene Shows, Seminare und Vorträge statt: https://magica2020.de/sample-page/programm - dieses Programm ist ausschließlich für Fachpublikum zugänglich.Was haben sie bis jetzt für Reaktionen auf dieses Festival?:Wir - die extra für den Fachkongress „Magica2020“ gegründete Kreuz7 UG, bestehend aus Markus Laymann und Verena Gremmer - veranstalten in Zusammenarbeit mit dem Magischen Zirkel von München den Kongress „Magica2020“, in dessen Rahmen die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst stattfinden. Da diese Meisterschaften alle 3 Jahre stattfinden, sind die Reaktionen in der Fachwelt wie gewohnt interessiert.Parallel zum Fachkongress Magica2020 veranstalten wir - die Kreuz7 UG - das öffentliche Zauberfestival „HocusPocus Fürstenfeld“ mit 35 Shows und Rahmenprogramm: https://hocuspocusfuerstenfeld.de. Beides findet im Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeldbruck, statt. Die Reaktionen auf das Zauberfestival „HocusPocus Fürstenfeld“ sind sehr positiv und wir konnten schon einige Projektpartner, wie z. B. das Museum Fürstenfeldbruck und den Kreisjugendring Fürstenfeldbruck gewinnen.::Parallel zu den vom 20-24.5.2020 stattfindenden Meisterschaften wird die „ Hocus Pocus Zaubergala“ auf Tournee gehen. Unter anderem werden sie nach Günzburg, Pullach und Ebersberg kommen. Nach welchen Kriterien wurden die Orte ausgewählt?r:Die Orte wurden nach Eignung der Häuser und Entfernung zu Fürstenfeldbruck ausgewählt.Was werden für Künstler auf der Tournee dabei sein?:In dieser Show verzaubern Sie der Geisterbeschwörer Sven Heubes mit seinem Medium Sabrina, der Meister der Manipulation Sebastian Nicolas, die magische Mimin aus den USA Tina Lenert, der unglaubliche Jongleur Fred Pérant und das poetische Illusionistenduo Alberto Giorgi & Laura, sowie Marc Oberon aus Großbritannien mit seinen fantastischen Traumbildern. Moderiert wird die Gala vom Chansonier Bert Callenbach, der an diesem Abend einen Gentleman alter Schule verkörpert.Es sind Internationale Künstler mit dabei. War es schwer, die Künstler für die Veranstaltung zu gewinnen?:Da wir den Künstlern mehrere Auftritte am Stück anbieten können, der Fachkongress ein Renommé hat und wir teilweise auch schon miteinander bekannt waren, war es kein Problem, sie für die Veranstaltung zu gewinnen.: Was werden die Besucher der Tournee und der Deutschen Meisterschaften geboten bekommen?:Die HocusPocus Gala wurde extra für den Fachkongress Magica2020 zusammengestellt und ist der Höhepunkt des Kongressprogramms. Alle Künstler der Gala sind international erfolgreich und haben starke, einzigartige Darbietungen, die perfekt zum Motto der Magica2020 - „schöner staunen“ - passen.Die HocusPocus Gala ist (neben der reinen Frauenshow „Wonder Women“) der einzige Teil des Kongresses, der auch der Öffentlichkeit gezeigt wird.Die „großen Namen“ wie Ehrlich Brothers sind ja nicht mit dabei. Wurde bewusst auf große Namen verzichtet?:Die von uns engagierten Künstler sind große Namen in der Zauberszene. Für die der Allgemeinheit bekannten großen Namen haben wir weder die Räumlichkeiten, noch die passenden Showformate.:Warum sollten die Besucher dies unbedingt miterleben?Alle, die an der Magica2020, dem Festival und der Gala beteiligt sind - ob auf oder hinter der Bühne - brennen für die Zauberkunst und freuen sich darauf, den Zuschauern eine im wahrsten Sinne des Wortes „magische“ Zeit zu bereiten, die noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Hier haben die Besucher die einmalige Gelegenheit, Zauberei ohne technischen Schnickschnack zu erleben, die selbst Fachleute beeindruckt.