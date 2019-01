Desmond Miles‘ Zeitreisen als Konzerterlebnis „ASSASSIN’S CREED SYMPHONY“ – Soundtrack-Event der Kultreihe erstmals in Deutschland

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Karten für die „ASSASSIN’S CREED SYMPHONY“ gibt es ab Freitag, 25. Januar, 10:00 Uhr, im exklusiven Eventim-Presale auf www.eventim.de. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 28. Januar, an allen Eventim-Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€/Anruf inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).Vor gut elf Jahren begann der Siegeszug von „ASSASSIN’S CREED“, das in Windeseile den ganzen Globus packte – längst ist das Kultspiel gar nicht mehr wegzudenken. Über 100 Millionen Käufer haben die elf Ausgaben der Hauptsaga sowie die vielen Ableger bereits gefunden – und es werden täglich mehr. Das Kultspiel vereint weltweit Millionen Fans und ist eine der populärsten und legendärsten Entertainment-Sagas unserer Zeit. Nach den zahlreichen Computerspielen, Comics, Romanen, Brettspielen und dem Kinofilm haben Fans mit der „ASSASSIN’S CREED SYMPHONY“ jetzt auch die Möglichkeit, ihre Lieblingssaga im Konzert zu erleben. Dabei vertont das 80-köpfige Orchester in einem zweistündigen musikalischen Spektakel unter der Leitung von Ivan Linn live die legendären „ASSASSIN’S CREED“-Tracks von Komponisten wie Jesper Kyd, Lorne Balfe, Sarah Schachner und The Flight.Das Soundtrack-Event „ASSASSIN’S CREED SYMPHONY“ bringt den Kosmos der Videospiel-Sensation nun erstmals in die Konzerthallen und bietet ein völlig neues Erlebnis der einzigartigen Geschichten rund um Desmond Miles. Dabei erweckt die Show die Geschichten der Teile „Assassin's Creed II“, „Assassin's Creed IV Black Flag“ und „Assassin's Creed Origins“ mit Neuaufnahmen symphonisch zum Leben und begleitet unseren Helden bei seiner Reise durch die Jahrtausende.Seine Welt-Premiere feiert die „ASSASSIN’S CREED SYMPHONY“ am 11. Juni in Los Angeles und setzt kurz darauf auch nach Europa über. Jetzt Tickets für das einzige Deutschland-Konzert des Videospiel-Soundtrack-Spektakels sichern!Weitere Infos unter www.united-promoters.com.“ASSASSIN’S CREED SYMPHONY” – live 2019Freitag, 04.10.2019 Düsseldorf Mitsubishi Electric HALLE