Der Open Air-Sommer 2019 im Klosterhof Wiblingen -Unter anderem kommen der Pink Floyd Drummer Nick Mason und Foreigner

Bereits zum neunten Mal finden in der historischen Kulisse des Klosters Wiblingen sommerliche Open Air-Konzerte statt. Und mit Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, Pur, Namika + Joris sowie Foreigner wird vom 3. bis zum 6. Juli 2019 wieder ein vielseitiges musikalisches Programm geboten.



Nick Mason, Gründungsmitglied und Schlagzeuger von Pink Floyd, war jahrelang nicht mehr live zu sehen. Nach sechs Konzerten im vergangenen Herbst ist er mit seiner Band Nick Mason’s Saucerful Of Secrets im Sommer noch einmal auf einigen Open Air Konzerten zu erleben. Am Mittwoch, 3. Juli, kommt er um 20 Uhr auch nach Wiblingen in den Klosterhof. Nur wenige Bands der Musikgeschichte haben so eine herausragende kulturelle Bedeutung wie Pink Floyd. Sie sind eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und Nick Mason ist nicht nur Gründungsmitglied, sondern auch das einzige Bandmitglied, das sowohl auf allen Alben als auch bei allen Liveshows der Band mitspielte. Im kommenden Sommer ist Nick Mason mit seiner neuen Supergroup unter dem Namen Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Deutschland zu sehen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Schlagzeuger von Pink Floyd spielen Gary Kemp, Gitarrist von Spandau Ballet, Gitarrist Lee Harris von den Blockheads, Bassist Guy Pratt, der bei Pink Floyd Roger Waters ersetzte, und der Komponist und Keyboarder Dom Beken frühe Songs von Pink Floyd. NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS bieten also die einmalige Gelegenheit das gefeierte und hochgelobte Frühwerk von Pink Floyd live zu erleben, inklusive Songs der Alben „The Piper At The Gates Of Dawn“ und „A Saucerful Of Secrets“.Mit über 12 Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als 3 Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland überhaupt. Im Sommer steht nun die „Zwischen den Welten Open Air Tour“ an. Am Donnertag, 04. Juli, kommen Pur nach Ulm-Wiblingen in den Klosterhof. Eröffnet wird das Konzert um 19.30 Uhr von füenf, die in diesem Herbst mit ihrem Song „Mir im Süden“ bei der SWR1Hitparade auf Platz 9 kamen. Die Fans können sich auf die besondere Atmosphäre der Open-AirKonzerte, auf eine gemeinsame Sommernacht „Zwischen den Welten“ mit aktuellen Songs und den Hits aus 30 Jahren Purgeschichte freuen. Hartmut Engler: „Das wird unser ganz spezielles Sommermärchen 2019 für Freunde und Freude - lasst es uns zu Ende träumen!“Mit Namika und Joris kommen am Freitag, 5. Juli, gleich zwei Stars der deutschen Musikszene nach Wiblingen. Eröffnet wird das Konzert um18.30 Uhr von dem Stuttgarter Deutschpop-Duo Parallel, dann folgt zuerst Namika und als Höhepunkt Joris. Die Single „Je ne parle pas français“ aus Namikas aktuellen Album „Que Walou“ wurde zum #1 Hit, die dazugehörige Release-Tour war innerhalb kurzer Zeit restlos ausverkauft. Und im Sommer ist die Musikerin mit marokkanischen Wurzeln wieder unterwegs. Auf ihrem 2015 erschienenen Debüt „Nador“ deutete die Musikerin ihr enormes Talent dann erstmals auf breiter Ebene an. Die erste Single „Lieblingsmensch“ stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Namikas neues Album „Que Walou“ ist nun die logische Fortsetzung von „Nador“ – und zugleich dessen konsequente Weiterentwicklung. Namika ist durch die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre künstlerisch gereift. Selten hat jemand in so rasantem Tempo die Clubs und die Herzen der Fans erobert wie Joris, als er 2015 auf der musikalischen Bildfläche erschien. 300 Konzerte, 3 Echos und 3 Jahre später kündigt er sein neues Album ‚Schrei es raus’ und die gleichnamige Tour an. Joris hat sich seit Erscheinen seines Debütalbums ‚Hoffnungslos Hoffnungsvoll’ den Ruf eines einzigartigen Live-Performers erspielt. Seine Shows stehen für ein hohes Maß an Dynamik, Emotion und Spontaneität. Publikumsnähe, Interaktion und kleine, liebevolle Details ließen seine Fangemeinde stetig anwachsen.Nach ihrer Tour zum 40. Jubiläum 2017 und drei ausgewählten Shows im Mai 2018 kommen Foreigner im Sommer erneut nach Deutschland. Die Classic Rock-Legende haben sich für drei exklusive Shows etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie werden in Orchester-Auftritten mit dem renommierten IP Orchestra zu erleben sein, und das auch in Ulm! Am Samstag, 6. Juli 2019, kommt die Band um Gründungsmitglied Mick Jones um 20 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof. Mit zeitlosen Hymnen wie „I Want To Know What Love Is,“ „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“, „Hot Blooded“ und „Juke Box Hero“ rocken Foreigner die Charts weiterhin mit zehn Multi-Platin-Alben, sechzehn Top-30-Hits und Albumverkäufen, die mittlerweile 80 Millionen Kopien überschreiten. Die Songs von Foreigner wurden auf YouTube insgesamt fast fünfhundert Millionen Mal angeschaut, die Aufnahmen der Band werden unentwegt in Filmen und Fernsehsendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. FOREIGNER sind: Mick Jones (Gitarre), Kelly Hansen (Leadgesang), Tom Gimbel (Rhythmusgitarre, Saxofon, Gesang), Jeff Pilson (Bass, Gesang), Michael Bluestein (Keyboard, Gesang), Bruce Watson (Gitarre, Gesang) & Chris Frazier (Schlagzeug).Karten für diese Konzerte gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einerBegleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.